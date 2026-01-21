https://ria.ru/20260121/mba-2069426646.html
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T21:14:00+03:00
2026-01-21T21:14:00+03:00
2026-01-21T21:15:00+03:00
баскетбол
спорт
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900804670_0:230:1728:1202_1920x0_80_0_0_acc60f50dce66b15a46929dab24e238a.jpg
https://ria.ru/20260121/donchich-2069223429.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900804670_0:166:1507:1296_1920x0_80_0_0_b9c22c3897c797b79853864c8a932899.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича
"Зенит" обыграл МБА-МАИ в первом матче после увольнения Секулича
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард МБА-МАИ Павел Савков, который набрал 24 очка. У "Зенита" больше всех очков набрал Лука Шаманич
(22). Его одноклубник Трент Фрэйзер оформил дабл-дабл (17 очков + 14 передач).
"Зенит" одержал первую победу после увольнения словенца Александера Секулича. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Максим Учайкин.
"Зенит", одержав 14-ю победу при восьми поражениях, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. МБА-МАИ с 10 победами и 12 поражениями располагается на шестой строчке.
В следующем матче МБА-МАИ 25 января сыграет в гостях с пермской "Пармой", "Зенит" днем ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.