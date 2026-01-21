Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича
21:14 21.01.2026 (обновлено: 21:15 21.01.2026)
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
спорт, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ
"Зенит" победил в первом матче после увольнения Секулича

"Зенит" обыграл МБА-МАИ в первом матче после увольнения Секулича

© Фото : Пресс-служба Единой лиги ВТББаскетболист "Зенита" Трент Фрэйзер
Баскетболист Зенита Трент Фрэйзер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Пресс-служба Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард МБА-МАИ Павел Савков, который набрал 24 очка. У "Зенита" больше всех очков набрал Лука Шаманич (22). Его одноклубник Трент Фрэйзер оформил дабл-дабл (17 очков + 14 передач).
"Зенит" одержал первую победу после увольнения словенца Александера Секулича. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Максим Учайкин.
"Зенит", одержав 14-ю победу при восьми поражениях, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. МБА-МАИ с 10 победами и 12 поражениями располагается на шестой строчке.
В следующем матче МБА-МАИ 25 января сыграет в гостях с пермской "Пармой", "Зенит" днем ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Денвер" в матче НБА
БаскетболСпортЕдиная Лига ВТБ
 
