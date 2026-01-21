https://ria.ru/20260121/leonov-2069336478.html
Леонов прокомментировал допуск Коростелева и Непряевой на Олимпиаду
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие приглашение на... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
лыжные гонки
спорт
италия
республика татарстан (татарстан)
савелий коростелев
дарья непряева
международный олимпийский комитет (мок)
владимир леонов
Леонов прокомментировал допуск Коростелева и Непряевой на Олимпиаду
Леонов: Коростелев и Непряева изначально планировали выступить на Олимпиаде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие приглашение на Олимпиаду в Италии, изначально были готовы к этому и планировали там выступать.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК)
сообщил, что российские лыжники Савелий Коростелев
и Дарья Непряева
получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Италии
.
"Во-первых, хочется поздравить федерацию и ребят с большим проделанным трудом. Путь был непростым, но удалось дойти до конца, и это заслуживает огромного уважения. Мы очень долго ждали этого решения. Конечно, хочется пожелать, чтобы все технические трудности остались позади. Сейчас впереди финальный этап - добраться, доехать и подойти к стартам в максимально возможной форме", - сказал Леонов
.
"Мы будем болеть за наших лыжников. Сегодня официальные приглашения получили те спортсмены, кто изначально планировал и был готов к этому пути, и это действительно большая, пусть и не самая многочисленная, группа. К сожалению, вы знаете, что наши прыгуны с трамплина не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх по техническим причинам. Тем не менее мы будем поддерживать всех, кто в это непростое время сумеет добраться до Игр и выступить в составе сборной нашей страны", - отметил Леонов.
Министр добавил, что будет болеть за ребят, и пожелал им удачи. "Самое главное - без травм, при максимальном здоровье и с достойным результатом", - сказал глава ведомства.