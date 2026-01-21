Леонов прокомментировал допуск Коростелева и Непряевой на Олимпиаду

"Мы будем болеть за наших лыжников. Сегодня официальные приглашения получили те спортсмены, кто изначально планировал и был готов к этому пути, и это действительно большая, пусть и не самая многочисленная, группа. К сожалению, вы знаете, что наши прыгуны с трамплина не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх по техническим причинам. Тем не менее мы будем поддерживать всех, кто в это непростое время сумеет добраться до Игр и выступить в составе сборной нашей страны", - отметил Леонов.