Леонов прокомментировал допуск Коростелева и Непряевой на Олимпиаду
Лыжные гонки
 
15:46 21.01.2026
Леонов прокомментировал допуск Коростелева и Непряевой на Олимпиаду
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие приглашение на...
лыжные гонки
спорт
италия
республика татарстан (татарстан)
савелий коростелев
дарья непряева
международный олимпийский комитет (мок)
владимир леонов
италия
республика татарстан (татарстан)
спорт, италия, республика татарстан (татарстан), савелий коростелев, дарья непряева, международный олимпийский комитет (мок), владимир леонов
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Республика Татарстан (Татарстан), Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Международный олимпийский комитет (МОК), Владимир Леонов
Леонов прокомментировал допуск Коростелева и Непряевой на Олимпиаду

Леонов: Коростелев и Непряева изначально планировали выступить на Олимпиаде

© РИА Новости / Юлия Калинина | Перейти в медиабанкВладимир Леонов
Владимир Леонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Юлия Калинина
Перейти в медиабанк
Владимир Леонов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил РИА Новости, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие приглашение на Олимпиаду в Италии, изначально были готовы к этому и планировали там выступать.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Италии.
"Во-первых, хочется поздравить федерацию и ребят с большим проделанным трудом. Путь был непростым, но удалось дойти до конца, и это заслуживает огромного уважения. Мы очень долго ждали этого решения. Конечно, хочется пожелать, чтобы все технические трудности остались позади. Сейчас впереди финальный этап - добраться, доехать и подойти к стартам в максимально возможной форме", - сказал Леонов.
"Мы будем болеть за наших лыжников. Сегодня официальные приглашения получили те спортсмены, кто изначально планировал и был готов к этому пути, и это действительно большая, пусть и не самая многочисленная, группа. К сожалению, вы знаете, что наши прыгуны с трамплина не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх по техническим причинам. Тем не менее мы будем поддерживать всех, кто в это непростое время сумеет добраться до Игр и выступить в составе сборной нашей страны", - отметил Леонов.
Министр добавил, что будет болеть за ребят, и пожелал им удачи. "Самое главное - без травм, при максимальном здоровье и с достойным результатом", - сказал глава ведомства.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Коростелев и Непряева побегут все дистанционные гонки на ОИ, заявил тренер
Вчера, 13:32
 
Лыжные гонки
 
