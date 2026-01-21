https://ria.ru/20260121/gosduma-2069373156.html
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что будет ждать хороших результатов от российских... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
лыжные гонки
спорт
дмитрий свищев
дарья непряева
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
