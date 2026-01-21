Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Лыжные гонки
 
17:32 21.01.2026 (обновлено: 17:51 21.01.2026)
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что будет ждать хороших результатов от российских... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
лыжные гонки
спорт
дмитрий свищев
дарья непряева
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
спорт, дмитрий свищев, дарья непряева, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Дмитрий Свищев, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде

© РИА НовостиДарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что будет ждать хороших результатов от российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпийских играх в Милане.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Коростелев и Непряева получили приглашения для участия в Олимпиаде-2026.
«
"Прекрасно, что наши спортсмены будут представлять российскую лыжную семью. Жалко, что их не так много. Тяжело давался процесс приглашения. Но будем болеть за них и ждать хороших результатов", - сказал Свищев.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
