Рейтинг@Mail.ru
Футболист "ПСЖ" отверг обвинения в торговле людьми - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:19 21.01.2026 (обновлено: 21:49 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/futbol-2069427290.html
Футболист "ПСЖ" отверг обвинения в торговле людьми
Футболист "ПСЖ" отверг обвинения в торговле людьми - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Футболист "ПСЖ" отверг обвинения в торговле людьми
Защитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Люка Эрнандес и его жена Виктория Триай отвергли обвинения в торговле людьми и использовании нелегального труда. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T21:19:00+03:00
2026-01-21T21:49:00+03:00
футбол
люка эрнандес
пари сен-жермен (псж)
спорт
вокруг спорта
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836042319_0:103:1080:711_1920x0_80_0_0_ea67a9a98f7c5408edebb87bce6bafdd.jpg
https://ria.ru/20260120/var-2069174216.html
https://ria.ru/20260121/bekkhem-2069350191.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836042319_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7e4ab2e8b01efc81bbc9cd47900aa1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
люка эрнандес, пари сен-жермен (псж), спорт, вокруг спорта, скандал
Футбол, Люка Эрнандес, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Спорт, Вокруг спорта, скандал
Футболист "ПСЖ" отверг обвинения в торговле людьми

Футболист "ПСЖ" Эрнандес отверг обвинения в торговле людьми

© FIFAКилиан Мбаппе и Тео Эрнандес
Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© FIFA
Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Защитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Люка Эрнандес и его жена Виктория Триай отвергли обвинения в торговле людьми и использовании нелегального труда.
Ранее 27-летняя колумбийка по имени Мари нелегально прибыла во Францию осенью 2024 года и приступила к обязанностям в доме Эрнандеса. Кроме того, хозяева дома сообщили, что им нужно больше персонала для обеспечения порядка и охраны, после чего во Францию перебрались родители Мари, а также двое ее братьев, младшему из которых в феврале 2025 года исполнилось 18 лет. Их найм не был задекларирован, зарплату они получали наличными, без трудового договора они не имели прав на социальное обеспечение и на пособие по безработице. Мари рассказала, что во время работы на Эрнандеса их семью "унижали, платили меньше положенного, обращались с ними как с рабами и обещали легальное оформление, но так и не сделали его".
«
"Мы открыли свой дом и свою жизнь людям, которые представлялись друзьями, которые искали нашей доброты и к которым мы испытывали искреннюю привязанность. Эти люди разделили с нами жизнь, проявляя уважение и достоинство. Мы помогли им, поддержали их и поверили им, когда они заверили нас, что находятся в процессе урегулирования своей ситуации. Это доверие было предано", - говорится в заявлении супругов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сообщение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе
20 января, 22:39
«
"К сожалению, мы не первые, кто столкнулся с подобной ситуацией. Как и многие до нас, мы стали жертвами манипуляций, основанных на эмоционально заряженных историях и ложных заверениях. Мы никогда не действовали со злым умыслом или в нарушение закона. Мы действовали как люди - и с болью убедились, что сострадание может быть использовано в корыстных целях", - отмечают футболист и его жена.
Также они подчеркивают, что будут решать вопрос в юридическом поле.
«
"Ситуация усугубляется тем, что проявление доверия и человечности превращается в публичные нападки и обвинения. Это испытание причинило нашей семье глубокую боль. В настоящее время этот вопрос рассматривается в соответствующих юридических инстанциях, где учитываются факты, а не истории, распространяемые в социальных сетях. Мы призываем к порядочности, сдержанности и уважению. Мы больше не будем участвовать в онлайн-спекуляциях", - написали Эрнандес и Триай.
Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Сын Бекхэма возненавидел родителей. Чем Виктория и Дэвид насолили Бруклину?
Вчера, 16:30
 
ФутболЛюка ЭрнандесПари Сен-Жермен (ПСЖ)СпортВокруг спортаскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала