Футболист "ПСЖ" отверг обвинения в торговле людьми

«

"К сожалению, мы не первые, кто столкнулся с подобной ситуацией. Как и многие до нас, мы стали жертвами манипуляций, основанных на эмоционально заряженных историях и ложных заверениях. Мы никогда не действовали со злым умыслом или в нарушение закона. Мы действовали как люди - и с болью убедились, что сострадание может быть использовано в корыстных целях", - отмечают футболист и его жена.