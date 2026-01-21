Футболист "ПСЖ" отверг обвинения в торговле людьми

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Защитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Люка Эрнандес и его жена Виктория Триай отвергли обвинения в торговле людьми и использовании нелегального труда.
Ранее 27-летняя колумбийка по имени Мари нелегально прибыла во Францию осенью 2024 года и приступила к обязанностям в доме Эрнандеса. Кроме того, хозяева дома сообщили, что им нужно больше персонала для обеспечения порядка и охраны, после чего во Францию перебрались родители Мари, а также двое ее братьев, младшему из которых в феврале 2025 года исполнилось 18 лет. Их найм не был задекларирован, зарплату они получали наличными, без трудового договора они не имели прав на социальное обеспечение и на пособие по безработице. Мари рассказала, что во время работы на Эрнандеса их семью "унижали, платили меньше положенного, обращались с ними как с рабами и обещали легальное оформление, но так и не сделали его".
«
"Мы открыли свой дом и свою жизнь людям, которые представлялись друзьями, которые искали нашей доброты и к которым мы испытывали искреннюю привязанность. Эти люди разделили с нами жизнь, проявляя уважение и достоинство. Мы помогли им, поддержали их и поверили им, когда они заверили нас, что находятся в процессе урегулирования своей ситуации. Это доверие было предано", - говорится в заявлении супругов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«
"К сожалению, мы не первые, кто столкнулся с подобной ситуацией. Как и многие до нас, мы стали жертвами манипуляций, основанных на эмоционально заряженных историях и ложных заверениях. Мы никогда не действовали со злым умыслом или в нарушение закона. Мы действовали как люди - и с болью убедились, что сострадание может быть использовано в корыстных целях", - отмечают футболист и его жена.
Также они подчеркивают, что будут решать вопрос в юридическом поле.
«
"Ситуация усугубляется тем, что проявление доверия и человечности превращается в публичные нападки и обвинения. Это испытание причинило нашей семье глубокую боль. В настоящее время этот вопрос рассматривается в соответствующих юридических инстанциях, где учитываются факты, а не истории, распространяемые в социальных сетях. Мы призываем к порядочности, сдержанности и уважению. Мы больше не будем участвовать в онлайн-спекуляциях", - написали Эрнандес и Триай.