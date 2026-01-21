Рейтинг@Mail.ru
Крянин оценил шансы российских лыжников занять призовые места на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
16:07 21.01.2026
Крянин оценил шансы российских лыжников занять призовые места на Олимпиаде
Крянин оценил шансы российских лыжников занять призовые места на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Крянин оценил шансы российских лыжников занять призовые места на Олимпиаде
Савелий Коростелев и Дарья Непряева на Олимпийских играх 2026 года в Италии имеют шансы занять призовые места, все будет зависеть от их стремления и возможности РИА Новости Спорт, 21.01.2026
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
савелий коростелев
сергей крянин
федерация лыжных гонок россии (флгр)
международный олимпийский комитет (мок)
https://ria.ru/20260121/mok-2069279408.html
https://ria.ru/20260121/olimpiada-2069216738.html
Крянин оценил шансы российских лыжников занять призовые места на Олимпиаде

Крянин: лыжники Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде-2026

Дарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев
© РИА Новости
Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева на Олимпийских играх 2026 года в Италии имеют шансы занять призовые места, все будет зависеть от их стремления и возможности выложиться по максимуму, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Ранее стало известно, что Коростелев и Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 в Италии. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
МОК пригласил на Олимпиаду конькобежек Коржову и Семенову
Вчера, 12:24
"Медали на Олимпийских играх не достаются просто так. Но шансы пробиться на призовые места есть и у Савелия, и у Дарьи. Потому что они (на этапах Кубка мира) показали, что могут попасть в десятку сильнейших в мире. Оба могут пробиться и выше, все будет зависеть от многих факторов. В том числе и от везения. А везет сильнейшим", - сказал Крянин.
"Загадывать дело неблагодарное, но шансы завоевать медали есть и у Коростелева, и у Непряевой. Потому что на Олимпиаде может произойти все, что угодно. Оба готовы к стартам. Главное, чтобы они захотели выступить на все 100 процентов и убрали все лишнее. А если ты захочешь, то ты всему научишься, и у тебя это получится. Надеюсь, что у наших спортсменов все будет хорошо", - подчеркнул собеседник агентства.
Коростелеву 22 года, спортсмен является четырехкратным чемпионом России. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Okko будет эксклюзивно транслировать зимнюю Олимпиаду-2026
Вчера, 08:21
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваСавелий КоростелевСергей КрянинФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
