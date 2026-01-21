https://ria.ru/20260121/flgry-2069341647.html
Крянин оценил шансы российских лыжников занять призовые места на Олимпиаде
Крянин оценил шансы российских лыжников занять призовые места на Олимпиаде
Савелий Коростелев и Дарья Непряева на Олимпийских играх 2026 года в Италии имеют шансы занять призовые места, все будет зависеть от их стремления и возможности РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Крянин: лыжники Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде-2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева на Олимпийских играх 2026 года в Италии имеют шансы занять призовые места, все будет зависеть от их стремления и возможности выложиться по максимуму, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Ранее стало известно, что Коростелев
и Непряева
получили от Международного олимпийского комитета (МОК)
официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 в Италии
. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане
и Кортина-д'Ампеццо
.
"Медали на Олимпийских играх не достаются просто так. Но шансы пробиться на призовые места есть и у Савелия, и у Дарьи. Потому что они (на этапах Кубка мира) показали, что могут попасть в десятку сильнейших в мире. Оба могут пробиться и выше, все будет зависеть от многих факторов. В том числе и от везения. А везет сильнейшим", - сказал Крянин
.
"Загадывать дело неблагодарное, но шансы завоевать медали есть и у Коростелева, и у Непряевой. Потому что на Олимпиаде может произойти все, что угодно. Оба готовы к стартам. Главное, чтобы они захотели выступить на все 100 процентов и убрали все лишнее. А если ты захочешь, то ты всему научишься, и у тебя это получится. Надеюсь, что у наших спортсменов все будет хорошо", - подчеркнул собеседник агентства.
Коростелеву 22 года, спортсмен является четырехкратным чемпионом России
. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.