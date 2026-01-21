Рейтинг@Mail.ru
Дзюба рассказал, в какие клубы нужно уезжать Батракову и Кисляку
12:45 21.01.2026
Дзюба рассказал, в какие клубы нужно уезжать Батракову и Кисляку
Дзюба рассказал, в какие клубы нужно уезжать Батракову и Кисляку - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Дзюба рассказал, в какие клубы нужно уезжать Батракову и Кисляку
Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что полузащитникам Матвею Кисляку из ЦСКА и Алексею Батракову из московского "Локомотива"... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
https://ria.ru/20260120/dzyuba-2068997082.html
Дзюба рассказал, в какие клубы нужно уезжать Батракову и Кисляку

Дзюба: Кисляку и Батракову надо перейти в заграничные клубы выше среднего уровня

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что полузащитникам Матвею Кисляку из ЦСКА и Алексею Батракову из московского "Локомотива" стоит перейти в зарубежные клубы, которые по уровню будут выше среднего.
Ранее Кисляк был признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника по версии организации оценивается в 38-45 миллионов евро. На втором месте в списке расположился лидировавший ранее Батраков (37-43 млн евро).
«
"Мне кажется, им надо ехать не в середнячки, а в клубы чуть выше средняка. А готовы ли они физически и психологически, вопрос, на самом деле, открытый", - сказал Дзюба в ответ на вопрос о том, стоит ли Кисляку и Батракову попробовать свои силы за границей.
Кисляк в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах в различных турнирах, в которых забил пять мячей. В активе 20-летнего Батракова 15 голов в 23 матчах.
