Дзюба рассказал, в какие клубы нужно уезжать Батракову и Кисляку

"Мне кажется, им надо ехать не в середнячки, а в клубы чуть выше средняка. А готовы ли они физически и психологически, вопрос, на самом деле, открытый", - сказал Дзюба в ответ на вопрос о том, стоит ли Кисляку и Батракову попробовать свои силы за границей.