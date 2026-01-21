Рейтинг@Mail.ru
Бутовский стал главным врачом московского "Динамо"
Футбол
 
21.01.2026
Бутовский стал главным врачом московского "Динамо"
Бутовский стал главным врачом московского "Динамо"
2026
Бутовский стал главным врачом московского "Динамо"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший главный врач сборной России по футболу Михаил Бутовский назначен новым главным врачом московского "Динамо", сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Бутовскому 44 года, с 2014 по 2021 год Бутовский работал в сборной России, в главной команде ЦСКА - с 2016 по 2019 год. В 2019-2020 годах Бутовский входил в медицинский штаб "Спартака", после чего на протяжении 4,5 сезонов работал в казанском "Рубине". Во время первой волны пандемии коронавируса весной 2020 года он пошел работать добровольцем в "красной зоне" госпиталя в Коммунарке.
С мая 2025 года Бутовский являлся главным врачом Национального центра спортивной медицины ФМБА России.
21.01.2026
