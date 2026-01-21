https://ria.ru/20260121/butovskiy-2069395853.html
Бутовский стал главным врачом московского "Динамо"
Бутовский стал главным врачом московского "Динамо"
Бывший главный врач сборной России по футболу Михаил Бутовский назначен новым главным врачом московского "Динамо", сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T18:39:00+03:00
футбол
спорт
динамо москва
спорт, динамо москва
Футбол, Спорт, Динамо Москва
