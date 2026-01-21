https://ria.ru/20260121/bublik-2069300780.html
Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open
