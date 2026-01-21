Рейтинг@Mail.ru
Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open
Теннис
 
13:49 21.01.2026
Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open
Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open
Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
2026
Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Казахстанский теннисист Александр Бублик. Архивное фото
Казахстанский теннисист Александр Бублик. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече второго раунда десятая ракетка мира Бублик со счетом 7:5, 6:4, 7:5 обыграл венгра Мартона Фучовича, занимающего 54-е место в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
21 января 2026 • начало в 09:55
Завершен
Александр Бублик
3 : 07:56:47:5
Мартон Фучович
Бублик впервые в карьере сыграет в третьем круге Australian Open, где встретится с 62-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
Результаты других матчей:
Корентен Муте (Франция, 32-й номер посева) - Майкл Чжен (США) - 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 (отказ);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 14) - Рейлли Опелка (США) - 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4;
Лернер Тьен (США, 25) - Александр Шевченко (Казахстан) - 6:2, 5:7, 6:1, 6:0.
Теннис
 
