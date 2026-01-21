Сын Бекхэма возненавидел родителей. Чем Виктория и Дэвид насолили Бруклину?

Он больше не намерен терпеть родительские наказы и идет в суд бороться против отца и матери. РИА Новости Спорт рассказывает, что стряслось в идеальном семействе Бекхэмов.

"Я не хочу мириться со своей семьей"

Все счастливые семьи похожи друг на друга, но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Так Лев Толстой начал роман "Анна Каренина". Но иногда вроде бы счастливые союзы переживают настолько острый публичный разлад, что их идеальная картинка, державшаяся десятилетиями, вся идет трещинами. Нечто похожее случилось с одним из самых завидных и популярных семейств в мире - Бекхэмов.

Старший сын Бруклин (ему 26 лет) в социальных сетях начал информационную кампанию против родителей. Он требует общаться с ним только через адвоката, обвиняет их в чрезмерной опеке, вранье на публику ради имиджа и попытках разрушить его отношения сначала с невестой, а потом и женой, которые тянутся вот уже шесть лет.

« "Я не хочу мириться со своей семьей. Всю мою жизнь мои родители контролировали публикации в прессе о нашей семье. Показательные посты в социальных сетях, семейные события и ненастоящие отношения были неотъемлемой частью семьи, в которой я родился. Моя семья постоянно проявляла неуважение к моей жене, как бы мы ни старались быть единым целым. Моя мама неоднократно приглашала женщин из моего прошлого в нашу жизнь таким образом, чтобы мы оба чувствовали себя некомфортно", – написал Бруклин в соцсети.

© Фотография из соцсетей Бруклин Бекхэм с супругой © Фотография из соцсетей Бруклин Бекхэм с супругой

Бруклина можно назвать счастливчиком, который родился не только с серебряной ложкой во рту, но и в золотой рубашке с платиновыми пуговицами. Он никогда не испытывал недостатка в деньгах и при этом сам ничего пока в жизни не добился. Родители позволяли ему экспериментировать, финансировали все порывы и хотелки, будь то карьера модели, фотографа или повара. Но по факту Бруклин всегда оставался только непо-мальчиком. Непо-детки - так называют детей знаменитостей, получивших известность благодаря звездным родителям.

Это и благословение, и проклятье одновременно. У такого ребенка есть все для сытой жизни, но при этом он крепко связан многочисленными "должен" - обязательствами перед прессой, рекламными контрактами, необходимостью доказать свою состоятельность при невозможности оторваться от грандиозных родителей.

Все, за что Бруклин брался, неизменно встречало вал критики. Он тренировался в футбольной академии "Арсенала", но не получил стипендию и в итоге бросил футбол. Поступил в университет, но не доучился. Его модельные съемки в юном возрасте запустили обсуждение, что место на кастинге он получил просто по праву фамилии. Попытки стать фотографом и официально изданная книга с авторскими снимками были разбиты отзывами критиков и комментариями хейтеров в соцсетях. Собственное кулинарное шоу не прожило долго, потому что быстро стало известно о сотне тысяч долларов затрат на съемки одного выпуска и участие команды из шестидесяти профессиональных поваров. Бруклину только и оставалось, что от скуки забиваться многозначительными татуировками. Да в силу возраста перейти в статус завидного жениха. Хотя даже этот статус ему дали, по сути, родители.

"Ты с детства на "Роллс-Ройсе""

Налицо болезненная связь между вроде бы взрослым, но ощущающим свою бесполезность мужчиной, и одержимыми перфекционизмом папой и мамой. Дэвид не скрывает, что у него много лет ОКР - обсессивно-компульсивное расстройство. Иными словами, он не ляжет спать, пока не расставит по периметру кухни кружки, не упорядочит книги в шкафах по цвету корешка и не разгладит складки на коврах. Это может проецироваться и на другие сферы жизни как попытки тщательного контроля. С другой стороны, он, кажется, так увлечен своими делами после завершения карьеры (пасека с пчелами, грядки, "Интер Майами" и другие отдушины), что не слишком вникает в дела семьи.

Виктория - известный фанатик здорового образа жизни и глянцевых идеальных картинок. То, как она держит себя в форме много лет, искренне восхищает. Но обычно такая бесконечная требовательность к себе имеет обратную сторону - жесткие требования к другим. Особенно к собственным детям - ее физическому продолжению не только по крови, но и по общественному представлению.

Интересно, кстати, что Виктория Бекхэм сама родом из очень богатой семьи. Так что она как будто совершила невозможное, состоявшись не только как папочкина дочка. Свой пример-исключение мама приводила и приводит детям как модель жизни, которую они должны воспроизвести. Хотя сама вполне может забыть о том, что изначально имела больше возможностей по сравнению с другими. В документальном фильме Netflix про Бекхэмов есть прекрасный момент, как Дэвид с иронией напоминает Виктории, что ее в детстве возили на "Роллс-ройсе".

© Фотография из соцсетей Дэвид и Виктория Бекхэмы © Фотография из соцсетей Дэвид и Виктория Бекхэмы

В чем же глобально заключаются претензии Бруклина Бекхэма к его семье? Его посты в социальных сетях очень многословны:

« "Мои родители неоднократно оказывали на меня давление и пытались подкупить, чтобы я отказался от прав на свое имя, что повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей. Мое несогласие повлияло на денежные выплаты, и с тех пор они никогда не относились ко мне по-прежнему.

Во время планирования свадьбы моя мама зашла так далеко, что назвала меня злым. Это случилось, когда мы с Николой решили посадить за наш стол мою бабушку Сандру и бабушку Николы, потому что у них обеих не было мужей. У обоих наших родителей были свои столики, расположенные по соседству с нашим.

С того момента, как я начал отстаивать свои права в кругу семьи, я постоянно подвергался нападкам со стороны родителей как частным образом, так и публично, по их указанию это передавались в прессу".

Вроде бы и обидно, а вроде - типичные проблемы "белых людей", как переводится на актуальный язык пословица про жидкий суп и мелкий жемчуг. И как будто, знаете, не ожидаешь, что настолько интимное семейное белье может оказаться висящим на веревке на глазах у всего интернета. В аккаунтах Бруклина более 11 миллионов подписчиков! Все эти люди вряд ли стали следить за ним после пары модельных съемок и не самой удачной книжки с авторскими фотографиями. Как бы ни было больно это признавать, но даже неоправданно большую аудиторию, на которую он теперь вещает о семейных дрязгах, ему тоже дали родители.

Жена Бруклина разнесла легенду "Формулы-1"

Теперь о возможной природе конфликта. Непонятно, чем именно Викки Бекхэм не удовлетворила персона Николы Пельтц в качестве избранницы ее сына. 31-летняя дочь миллиардера-промышленника и немного актриса, родилась среди многих братьев и сестер, дорожит семейными связями. Да и Виктории, судя по всему, поначалу выражала свое почтение - даже попросила будущую свекровь как владелицу бренда одежды заняться пошивом платья невесты. Хотя могла бы обратиться хоть к самой свадебной легенде Вере Вонг - бюджет позволяет. Был готов эскиз, который привел Николу в восторг, но потом, судя по словам Бруклина, что-то пошло не по плану.

« "Моя мама отменила пошив платья для Николы в последний момент, несмотря на то, что она была в восторге от дизайна, что вынудило ее срочно искать новое платье", - негодовал сын.

Возможно, Виктория посчитала, что Бруклину больше подошла бы какая-нибудь порядочная девушка из английской семьи? Наследница поместья в северном Лондоне и титула хотя бы какого-нибудь захудалого барона. В общем, британские old money, а не якобы нувориши Пельтц. Это была бы чисто джейностиновская история, заслуживающая экранизации, и при этом в высшей степени снобизм. Дэвид Бэкхем сам родом из максимально простой семьи. Однако родители Виктории в свое время не стали препятствовать счастью дочери.

© Фотография из соцсетей Дэвид Бекхэм на финале Лиги чемпионов © Фотография из соцсетей Дэвид Бекхэм на финале Лиги чемпионов

С другой стороны, об характер Николы, как говорят близкие к ней люди, можно сломать зубы. Она, например, судилась с грумером своей собаки, обвиняя ту в ее смерти (гибель наступила дома после стрижки, но не было доказано, что эта процедура была причиной), разгоняла свадебных организаторов одного за другим, потому что они не могли удовлетворить ее запросы, и устроила истерику, когда автогонщик Льюис Хэмилтон не смог приехать на свадьбу. Возможно, поведение Николы в семье Бекхэмов было взбалмошным и спорным, и Виктория не смогла этого вытерпеть.

Как итог, случилось то, чего Виктория больше всего боялась. Внутренний конфликт двух семей превращается в публичное реалити-шоу. Обе женщины даже наняли специалистов по пиару, чтобы повернуть ситуацию в правильное для себя русло и сохранить свою репутацию. Никола и Бруклин также обратились к известному юристу, который в свое время представлял интересы другой скандальной пары, Меган Маркл и принца Гарри, когда они бежали в Америку из-за разборок с королевской семьей.

Мы вряд ли когда-то узнаем все правду и сможем сделать однозначный вывод, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Но когда взрослый сын публично отрекается от родителей, требует общаться с ним только через адвоката, это всегда трудно исправить и забыть. А потому особенно печально.

Каким был ответ отца

После разразившегося скандала Дэвид Бекхэм дал интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где была затронута тема опасности социальных сетей для психического здоровья детей. Вот что сказал прославленный футболист: