"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ
Футбол
 
18:28 21.01.2026
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ
Аргентинский футбольный клуб "Расинг" согласился на предложение "Нижнего Новгорода" о трансфере уругвайского нападающего Адриана Бальбоа, сообщает инсайдер... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
футбол
нижний новгород
спорт
https://ria.ru/20260121/rikardo-2069381612.html
нижний новгород, спорт
Футбол, Нижний Новгород, Спорт
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ

"Расинг" может продать футболиста Бальбоа "Нижнему Новгороду" за $1 млн

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Расинг" согласился на предложение "Нижнего Новгорода" о трансфере уругвайского нападающего Адриана Бальбоа, сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло в социальной сети Х.
По информации источника, руководство аргентинского клуба устроило предложение нижегородцев в размере 1 млн долларов.
Сообщается, что сторонам осталось согласовать способ оплаты трансфера, если данный вопрос будет решен, то форвард подпишет соглашение до июня 2028 года.
Бальбоа 32 года. В прошедшем сезоне он сыграл в составе "Расинга" 40 матчей и забил семь голов. Трансферная стоимость форварда, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 600 тысяч евро.
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
ФутболНижний НовгородСпорт
 
