"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Расинг" согласился на предложение "Нижнего Новгорода" о трансфере уругвайского нападающего Адриана Бальбоа, сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло в социальной сети Х.

По информации источника, руководство аргентинского клуба устроило предложение нижегородцев в размере 1 млн долларов.

Сообщается, что сторонам осталось согласовать способ оплаты трансфера, если данный вопрос будет решен, то форвард подпишет соглашение до июня 2028 года.