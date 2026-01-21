https://ria.ru/20260121/balboa-2069392959.html
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ
Аргентинский футбольный клуб "Расинг" согласился на предложение "Нижнего Новгорода" о трансфере уругвайского нападающего Адриана Бальбоа
"Расинг" готов продать Бальбоа "Нижнему Новгороду", пишут СМИ
"Расинг" может продать футболиста Бальбоа "Нижнему Новгороду" за $1 млн
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Расинг" согласился на предложение "Нижнего Новгорода" о трансфере уругвайского нападающего Адриана Бальбоа, сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло в социальной сети Х.
По информации источника, руководство аргентинского клуба устроило предложение нижегородцев в размере 1 млн долларов.
Сообщается, что сторонам осталось согласовать способ оплаты трансфера, если данный вопрос будет решен, то форвард подпишет соглашение до июня 2028 года.
Бальбоа 32 года. В прошедшем сезоне он сыграл в составе "Расинга" 40 матчей и забил семь голов. Трансферная стоимость форварда, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 600 тысяч евро.