В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Хоккей
 
16:38 21.01.2026 (обновлено: 17:29 21.01.2026)
В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде
В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде
люк тардиф
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация хоккея (iihf)
зимние олимпийские игры 2026
хоккей
спорт
кирсти ковентри
национальная хоккейная лига (нхл)
люк тардиф, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026, спорт, кирсти ковентри, национальная хоккейная лига (нхл)
Люк Тардиф, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026, Хоккей, Спорт, Кирсти Ковентри, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде

Дюби: хоккейная арена в Милане будет готова к началу Олимпиады-2026

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил журналистам, что хоккейная арена будет готова к началу соревнований на зимних Олимпийских играх в Милане.
В среду проходит круглый стол с участием президента МОК Кирсти Ковентри и Дюби. Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. Также отмечалось, что размер ледовой арены Игр будет меньше стандарта НХЛ.
«
"В основном работы еще идут в конкорсе, идут последние приготовления раздевалок, половина уже готовы. Когда начнутся соревнования, все будет готово. То, что работа еще идет, это нормально, потому что сооружение временное", - сказал Дюби.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
