https://ria.ru/20260121/arena-2069353239.html
В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде
В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил журналистам, что хоккейная арена будет готова к началу соревнований на... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T16:38:00+03:00
2026-01-21T16:38:00+03:00
2026-01-21T17:29:00+03:00
люк тардиф
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация хоккея (iihf)
зимние олимпийские игры 2026
хоккей
спорт
кирсти ковентри
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742341967_0:214:3259:2047_1920x0_80_0_0_f0da3a7c010ff1724d5665c369f98e14.jpg
https://ria.ru/20260109/olimpiada-2066961113.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742341967_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01c1979e06359271187cb37aa65e9ad6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люк тардиф, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026, спорт, кирсти ковентри, национальная хоккейная лига (нхл)
Люк Тардиф, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026, Хоккей, Спорт, Кирсти Ковентри, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
В МОК заверили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде
Дюби: хоккейная арена в Милане будет готова к началу Олимпиады-2026