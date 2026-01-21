Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
12:38 21.01.2026 (обновлено: 12:40 21.01.2026)
Мирра Андреева обыграла экс-третью ракетку мира на Australian Open
теннис
спорт
australian open
мирра андреева
мария саккари
спорт, australian open, мирра андреева, мария саккари
Теннис, Спорт, Australian Open, Мирра Андреева, Мария Саккари
Мирра Андреева обыграла экс-третью ракетку мира на Australian Open

Мирра Андреева обыграла Марию Саккари во втором круге Australian Open

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла бывшую третью ракетку мира гречанку Марию Саккари в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча завершилась победой посеянной под восьмым номером Андреевой со счетом 6:0, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
21 января 2026 • начало в 11:10
Завершен
Мария Саккари
0 : 20:64:6
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге соперницей Андреевой станет румынка Елена-Габриэла Русе.
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Шнайдер вышла в третий круг Australian Open
Теннис
 
