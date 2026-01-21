https://ria.ru/20260121/andreeva-2069283210.html
Мирра Андреева обыграла экс-третью ракетку мира на Australian Open
Мирра Андреева обыграла экс-третью ракетку мира на Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Мирра Андреева обыграла экс-третью ракетку мира на Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла бывшую третью ракетку мира гречанку Марию Саккари в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T12:38:00+03:00
2026-01-21T12:38:00+03:00
2026-01-21T12:40:00+03:00
теннис
спорт
australian open
мирра андреева
мария саккари
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922253581_0:94:1080:702_1920x0_80_0_0_e45d43729062b7fa1b2cff6cefcc2a5d.jpg
https://ria.ru/20260121/tennis-2069213038.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922253581_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_fb1e6ec4453f815c1629a08d83f76902.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, australian open, мирра андреева, мария саккари
Теннис, Спорт, Australian Open, Мирра Андреева, Мария Саккари
Мирра Андреева обыграла экс-третью ракетку мира на Australian Open
Мирра Андреева обыграла Марию Саккари во втором круге Australian Open