IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:39 20.01.2026
IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе
IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен разрешить системе видеоассистента рефери (VAR) вмешиваться в случае спорных удалений после второй... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен разрешить системе видеоассистента рефери (VAR) вмешиваться в случае спорных удалений после второй желтой карточки, сообщается на сайте организации.
IFAB во вторник в Лондоне провел ежегодное деловое совещание, на котором обсуждался ряд мер, направленных на улучшение хода встреч и снижение пауз по ходу матчей.
Сборная Сенегала с Кубком Африки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава ФИФА анонсировал наказание сборной Сенегала за уход с поля
19 января, 14:42
После успешной проверки мер, направленных на предотвращение чрезмерного удержания мяча вратарями, были согласованы дополнительные меры по сокращению задержек - применение принципа обратного отсчета для боковых вбрасываний и ударов от ворот. Также собрание предложило внести поправки в правила, требующие от игроков, получивших медицинскую помощь или оценку состояния на поле, покинуть поле и оставаться за его пределами в течение фиксированного периода. В результате обсуждения также было предложено установить десятисекундный лимит времени для игроков, покидающих поле при замене.
В отношении протокола VAR собрание рекомендовало, чтобы его вмешательство оставалось ограниченным четырьмя ключевыми ситуациями - голы, пенальти, прямые красные карточки и ошибочная идентификация игрока, - но с тремя расширениями, которые не замедлят ход игры.
Совет предложил разрешить VAR пересматривать красные карточки, вынесенные в результате ошибочных вторых желтых карточек, а также случаи, когда не та команда наказывается за нарушение, приведшее к красной или желтой карточке. Также было предложено разрешить VAR пересматривать случаи ошибочно назначенного углового удара, при условии, что это можно сделать немедленно и без задержки возобновления игры.
Финальное решение по предложенным нововведениям будет вынесено на ежегодном общем собрании IFAB 28 февраля 2026 года в Уэльсе.
Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Флик подтвердил переход тер Штегена в "Жирону"
Вчера, 20:39
 
ФутболСпортIFAB
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
