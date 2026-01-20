IFAB планирует внести изменения в правила использования VAR в футболе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен разрешить системе видеоассистента рефери (VAR) вмешиваться в случае спорных удалений после второй желтой карточки, сообщается на сайте организации.

IFAB во вторник в Лондоне провел ежегодное деловое совещание, на котором обсуждался ряд мер, направленных на улучшение хода встреч и снижение пауз по ходу матчей.

После успешной проверки мер, направленных на предотвращение чрезмерного удержания мяча вратарями, были согласованы дополнительные меры по сокращению задержек - применение принципа обратного отсчета для боковых вбрасываний и ударов от ворот. Также собрание предложило внести поправки в правила, требующие от игроков, получивших медицинскую помощь или оценку состояния на поле, покинуть поле и оставаться за его пределами в течение фиксированного периода. В результате обсуждения также было предложено установить десятисекундный лимит времени для игроков, покидающих поле при замене.

В отношении протокола VAR собрание рекомендовало, чтобы его вмешательство оставалось ограниченным четырьмя ключевыми ситуациями - голы, пенальти, прямые красные карточки и ошибочная идентификация игрока, - но с тремя расширениями, которые не замедлят ход игры.

Совет предложил разрешить VAR пересматривать красные карточки, вынесенные в результате ошибочных вторых желтых карточек, а также случаи, когда не та команда наказывается за нарушение, приведшее к красной или желтой карточке. Также было предложено разрешить VAR пересматривать случаи ошибочно назначенного углового удара, при условии, что это можно сделать немедленно и без задержки возобновления игры.