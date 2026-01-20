https://ria.ru/20260120/spartak-2069040823.html
"Спартак" забрал у "Адмирала" лучшего бомбардира
Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил в своем Telegram-канале о переходе нападающего Даниила Гутика из владивостокского "Адмирала" в результате обмена. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
