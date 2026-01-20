"Спартак" забрал у "Адмирала" лучшего бомбардира

Рейтинг@Mail.ru
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:27 20.01.2026 (обновлено: 14:28 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/spartak-2069040823.html
Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил в своем Telegram-канале о переходе нападающего Даниила Гутика из владивостокского "Адмирала" в результате обмена. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T14:27:00+03:00
2026-01-20T14:28:00+03:00
хоккей
спорт
никита ефремов
максим мусоров
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899287241_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_9217560a4db44be8b8dca41259b2d44e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899287241_68:0:1845:1333_1920x0_80_0_0_e66e106cbba7b1485318d4cd751c0513.jpg
1920
1920
true
спорт, никита ефремов, максим мусоров, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Ефремов, Максим Мусоров, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© Фото : Пресс-служба ХК "Адмирал"Хоккеисты клуба "Адмирал" (на переднем плане Даниил Гутик)
Хоккеисты клуба Адмирал (на переднем плане Даниил Гутик) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Адмирал"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил в своем Telegram-канале о переходе нападающего Даниила Гутика из владивостокского "Адмирала" в результате обмена.
В "Спартаке" Гутик будет выступать под 87-м номером.
Взамен "Адмирал" получил защитника Никиту Ефремова, форвардов Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на нападающего Максима Мусорова.
Гутику 24 года, он дебютировал в КХЛ в составе "Адмирала" в сезоне-2021/22 и с тех пор провел 219 матчей, в которых набрал 130 (56+74) очков. В прошлом сезоне Гутик стал лучшим бомбардиром (57 очков) и снайпером (28 голов) "Адмирала". В текущем сезоне он набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах и также возглавлял список бомбардиров владивостокской команды.
ХоккейСпортНикита ЕфремовМаксим МусоровАдмиралКХЛ 2025-2026
 
