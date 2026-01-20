https://ria.ru/20260120/sinner-2069000032.html
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл француза Юго Гастона в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл француза Юго Гастона в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Синнер (2-й номер посева) выиграл два стартовых сета - 6:2, 6:1, после чего француз отказался от продолжения борьбы. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
Australian Open ATP
20 января 2026 • начало в 11:15
Завершен
Синнер
является победителем двух последних розыгрышей Australian Open. Во втором раунде соперником итальянца станет победитель матча Джеймс Дакворт
(Австралия) - Дино Прижмич (Хорватия).
Результаты других матчей:
Жуан Фонсека (Бразилия, 28) - Элиот Спиццирри (США) - 4:6, 6:2, 1:6, 2:6.