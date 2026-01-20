Рейтинг@Mail.ru
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open
Теннис
 
12:32 20.01.2026
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл француза Юго Гастона в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых
Синнер с победы над Гастоном начал защиту титула на Australian Open

Синнер победил Гастона на старте Australian Open

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл француза Юго Гастона в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Синнер (2-й номер посева) выиграл два стартовых сета - 6:2, 6:1, после чего француз отказался от продолжения борьбы. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
20 января 2026 • начало в 11:15
Завершен
Уго Гастон
0 : 22:61:60:0
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Синнер является победителем двух последних розыгрышей Australian Open. Во втором раунде соперником итальянца станет победитель матча Джеймс Дакворт (Австралия) - Дино Прижмич (Хорватия).
Результаты других матчей:
Жуан Фонсека (Бразилия, 28) - Элиот Спиццирри (США) - 4:6, 6:2, 1:6, 2:6.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Вчера, 09:11
 
Теннис
 
