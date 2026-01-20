Михеев помог "Чикаго" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

Форвард "Блэкхокс" Илья Михеев отдал на Бедарда голевую передачу, которая стала для россиянина седьмой в сезоне-2025/26. Всего на его счету стало 15 очков (8+7) в 44 матчах текущего регулярного чемпионата.
Американский голкипер "Чикаго" Спенсер Найт отразил все 32 броска по своим воротам и оформил свой третий шатаут в сезоне.
"Чикаго" (47 очков) занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона, "Виннипег" (44) располагается на последней строчке.
В другом матче "Филадельфия Флайерз" на выезде обыграла "Вегас Голден Найтс" со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
