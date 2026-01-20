Михеев помог "Чикаго" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" дома обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Голами отметились Джейсон Дикинсон (34-я минута) и Коннор Бедард (59).

Форвард "Блэкхокс" Илья Михеев отдал на Бедарда голевую передачу, которая стала для россиянина седьмой в сезоне-2025/26. Всего на его счету стало 15 очков (8+7) в 44 матчах текущего регулярного чемпионата.

Американский голкипер "Чикаго" Спенсер Найт отразил все 32 броска по своим воротам и оформил свой третий шатаут в сезоне.

"Чикаго" (47 очков) занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона, "Виннипег" (44) располагается на последней строчке.