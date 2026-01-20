Рейтинг@Mail.ru
07:32 20.01.2026
Михеев помог "Чикаго" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ
"Чикаго Блэкхокс" дома обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
спорт, чикаго, джейсон дикинсон, илья михеев, спенсер найт, чикаго блэкхокс, виннипег джетс, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Чикаго, Джейсон Дикинсон, Илья Михеев, Спенсер Найт, Чикаго Блэкхокс, Виннипег Джетс, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" дома обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Голами отметились Джейсон Дикинсон (34-я минута) и Коннор Бедард (59).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 04:30
Завершен
Чикаго
2 : 0
Виннипег
33:21 • Джейсон Дикинсон
(Райан Донато, Алекс Влашич)
58:40 • Коннор Бедард
(Илья Михеев, Алекс Влашич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Форвард "Блэкхокс" Илья Михеев отдал на Бедарда голевую передачу, которая стала для россиянина седьмой в сезоне-2025/26. Всего на его счету стало 15 очков (8+7) в 44 матчах текущего регулярного чемпионата.
Американский голкипер "Чикаго" Спенсер Найт отразил все 32 броска по своим воротам и оформил свой третий шатаут в сезоне.
"Чикаго" (47 очков) занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона, "Виннипег" (44) располагается на последней строчке.
В другом матче "Филадельфия Флайерз" на выезде обыграла "Вегас Голден Найтс" со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Бобровский подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Хоккей Спорт Чикаго Джейсон Дикинсон Илья Михеев Спенсер Найт Чикаго Блэкхокс Виннипег Джетс Филадельфия Флайерз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
