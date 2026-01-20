Русский вратарь подрался с американцем! Бобровский отомстил за подлость

Сергей Бобровский шокировал хоккейный мир. Российский голкипер "Флориды" подрался в матче чемпионата НХЛ. Легендарный чемпион не сдержался и отомстил американскому вратарю за подлость.

Первая драка Бобровского!

Драки между вратарями в хоккейных матчах сами по себе являются достаточно редким событием — не экстраординарным, но необычным. Однако к этому поклонники хоккея всегда готовы. Но сегодня сознание всего спортивного мира было разрушено, ведь в кулачный бой вступил сам Сергей Бобровский. Легендарный и прославленный российский голкипер известен не только своими мощными достижениями и громкими победами, но и великой скромностью, честностью, справедливостью, следованию правильным принципам и добротой. Увидеть именитого чемпиона в потасовке до сих пор можно было разве что в чьих-то мечтах, но отныне это стало реальностью.

В матче чемпионата Национальной хоккейной лиги голкипер "Флориды Пантерз" не сдержался и подрался с американским вратарем "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем. Эпизод произошел в начале третьего периода у ворот "акул", когда нападающий "пантер" Эван Родригес применил силовой прием против защитника соперников Венсана Деарне, мгновением ранее уронившего на лед другого хоккеиста "Флориды" Мэки Самоскевича. После этого хита началась массовая заварушка. Причем на Родригеса напали сразу три игрока "Сан-Хосе": Сэм Дикинсон, Вильям Эклунд и Алекс Неделькович. В эпизод вмешались ранее пострадавший Самосквевич и латвийский форвард "Пантерз" Сандис Вилманис, которые не без участия судей оттащили вратаря "Шаркс" от Родригеса.

К тому моменту, как Неделькович оторвался от игрока "Флориды", на него с кулаками уже бежал Сергей Бобровский. Российский вратарь покинул свои ворота и промчался через всю площадку, чтобы выяснить отношения с американским голкипером в честном поединке. Услышав, как его окликнули, Неделькович принял вызов. Бобровский сразу сорвал с американца его шлем, а следом и сам остался без маски. Оба вратаря обменялись серией ударов, после чего россиянин потерял равновесие, и соперники завалились на лед.

В эти минуты внутри "Амерант Банк Арены" все было наэлектризовано до максимума: болельщики были в шоке от происходящего и кричали так, как не кричали на протяжении всего матча, а остальные хоккеисты на площадке и на скамейках благодарили вратарей за яркий поединок. Бобровский сразу же после драки отправился в раздевалку, попутно обнявшись со своим одноклубником и соотечественником Даниилом Тарасовым, но вскоре под оглушительный рев и аплодисменты болельщиков вернулся на лед и продолжил игру. Судьи сенсационную битву тоже оценили: дали Бобровскому и Недельковичу по пять минут за драку и еще по две минуты за выход из ворот. Штрафы за вратарей отбывали, естественно, полевые игроки обеих команд.

© Фото : nhl.com/panthers Сергей Бобровский © Фото : nhl.com/panthers Сергей Бобровский

"Это было уже слишком"

До сих пор последний раз во всей НХЛ полноценная драка между вратарями случилась шесть лет назад: 2 февраля 2020 года в матче между "Калгари Флэймз" и "Эдмонтон Ойлерз" в рамках "Битвы за Альберту" в кулачном поединке на фоне множества драк и потасовок встретились Кэм Тальбо и Майк Смит. С тех пор в матчах НХЛ бывали разные эпизоды и намеки на поединок двух голкиперов-соперников, но до полноценной схватки дело до сих пор не доходило.

Матчи с участием "Флориды" сами по себе практически всегда проходят под высоким градусом. И дело не в погоде в Майами, а в любви игроков "Пантерз" действовать жестко и на грани фола, а также в их попытках влезть оппонентам под кожу. Сегодняшняя игра не стала исключением. Особенно это символично ввиду возвращения в строй одного из главных задир в составе "пантер" Мэттью Ткачука, восстановившегося после травмы. Между ним и все тем же Венсаном Деарне, ставшего соучастником громкой потасовки, в начале игры тоже произошла стычка.

Об уровне эмоциональной перегрузки уже после матча и заявил Сергей Бобровский. Россиянин, к слову, стал только третьим вратарем в истории "Флориды", который подрался в матче НХЛ. До Сергея Андреевича этим отметились Джон Ванбисбрук в мае 1996-го в матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинз" и Марк Фицпатрик в игре чемпионата против "Вашингтон Кэпиталз" в апреле 1997-го. Сам россиянин еще никогда ранее в своей карьере не дрался во время матча.

« "Возникла стычка. В такие моменты испытываешь сильные эмоции. Но в момент этих провокаций я почувствовал, что это уже слишком. Поэтому я принял такое решение. Это было захватывающе, я согласен. Очень волнительно и эмоционально. Но все же это, очевидно, не главное. Мы достойно боролись в этом матче, но, к сожалению, не набрали нужные два очка. Это самое важное", — сказал Бобровский, окруженный толпой журналистов.

© Фото : nhl.com/panthers Сергей Бобровский © Фото : nhl.com/panthers Сергей Бобровский

Что касается Алекса Недельковича, то у американца в подобном деле имеется чуть больше опыта. Официально полноценных драк в матчах НХЛ он не проводил. Если верить порталу HockeyFights, то предыдущий раз он дрался в апреле 2017 года, когда выступал за "Флориду Эверблэйдс" в лиге Восточного побережья (ECHL). Сам Неделькович вспомнил, что у него еще был в марте 2022 года в матче чемпионата НХЛ против "Миннесоты Уайлд", когда он выступал за "Детройт Ред Уингз". По словам американца, у него была стычка с Кэмом Тальбо, но полноценной драки не случилось, и оба вратаря получили по две минуты штрафа.

« "Если говорить об этом эпизоде, то я слышал, что мне кто-то кричал. Не знаю, кто, но мне кричали, чтобы я обернулся. И я обернулся. У меня тут же сработала реакция: "Бей или беги". Я старался изо всех сил. Надеюсь, Риво (Райан Ривз) был хотя бы немного доволен мной. Случись этот момент еще раз, я бы обязательно повторил свои действия", — заявил Неделькович.

Сбежавший из "Динамо" россиянин зажигает в Америке

В эмоциях Сергея Бобровского нет ничего удивительного. У российского чемпиона его четвертый сезон после трех подряд финалов Кубка Стэнли складывается очень трудно, равно как и у всей "Флориды". Голкипер "пантер" в предыдущих 33 матчах чемпионата одержал 19 побед и отразил только 87,5% бросков. Особенно тяжелой выдалась для Сергея Андреевича последняя неделя. После поездки в Вашингтон на традиционную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где, как и годом ранее, действующие чемпионы показали Кубок Стэнли, "Пантерз" перенесли настоящее унижение в Северной Каролине. В Роли местные "Харрикейнз" разгромили "южан" со счетом 9:1. Бобровский отыграл весь матч и пропустил все девять шайб — так много за свою огромную и богатую карьеру Сергей Андреевич не пропускал никогда.

© REUTERS / James Guillory Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский © REUTERS / James Guillory Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский

В следующем матче (против "Вашингтон Кэпиталз", 5:2) тренеры "Флориды" дали 37-летнему россиянину передохнуть, но в игре с "Сан-Хосе" он вернулся в ворота. И если первый период Бобровский отыграл "на ноль" и отразил восемь бросков, то во второй 20-минутке не сдюжил и пропустил три шайбы подряд. В двух голах из трех непосредственное участие принял российский форвард "Шаркс" Игорь Чернышов, оформивший ассистентский дубль.

20-летний россиянин, который в июле 2024-го вскоре после драфта НХЛ резко попрощался с московским "Динамо" и ради карьеры в Америке в одностороннем порядке покинул клуб, несмотря на наличие контракта, довольно ярко заявил о себе в Национальной хоккейной лиге. В 15 матчах своего дебютного сезона Игорь уже набрал 11 очков (3 гола и 8 передач). К слову, сам Чернышов со скамейки едва ли не эмоциональнее всех отреагировал на драку с участием Бобровского при счете 3:1 в пользу "Шаркс".

© REUTERS / John Hefti Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Игорь Чернышов © REUTERS / John Hefti Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Игорь Чернышов