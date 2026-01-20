Бобровский подрался с американским вратарем в матче НХЛ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский подрался с американским вратарем "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходит в Санрайзе. На 46-й минуте матча при счете 3:1 в пользу гостей у ворот "Сан-Хосе" возникла потасовка с участием нападающего "Флориды" Эваном Родригесом, который применил силовой прием против защитника "Сан-Хосе" Венсана Деарне, и несколькими игроками "Шаркс". Среди участников стычки оказался голкипер "акул" Неделькович, несколько раз ударивший Родригеса. Вратарь "Пантерз" Бобровский выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.
Сергею Бобровскому 37 лет. В 33 матчах сезона-2025/26 НХЛ он одержал 19 побед и отразил 87,5% бросков.
