Хоккей
 
04:29 20.01.2026 (обновлено: 04:40 20.01.2026)
Бобровский подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Бобровский подрался с американским вратарем в матче НХЛ
национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, сан-хосе шаркс, сергей бобровский, алекс неделькович
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Сан-Хосе Шаркс, Сергей Бобровский, Алекс Неделькович
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский подрался с американским вратарем "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 02:00
Завершен
Флорида
1 : 4
Сан-Хосе
40:43 • Эли Луостаринен
(Аарон Экблад)
20:50 • Will Smith
(Тимоти Лильегрен, Александр Веннберг)
22:41 • Венсан Дешарне
(Игорь Чернышов, Michael Misa)
26:12 • Марио Ферраро
(Игорь Чернышов, Michael Misa)
57:21 • Барклай Гудроу
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча проходит в Санрайзе. На 46-й минуте матча при счете 3:1 в пользу гостей у ворот "Сан-Хосе" возникла потасовка с участием нападающего "Флориды" Эваном Родригесом, который применил силовой прием против защитника "Сан-Хосе" Венсана Деарне, и несколькими игроками "Шаркс". Среди участников стычки оказался голкипер "акул" Неделькович, несколько раз ударивший Родригеса. Вратарь "Пантерз" Бобровский выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.
Сергею Бобровскому 37 лет. В 33 матчах сезона-2025/26 НХЛ он одержал 19 побед и отразил 87,5% бросков.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Флорида Пантерз Сан-Хосе Шаркс Сергей Бобровский Алекс Неделькович
 
