Бобровский подрался с американским вратарем в матче НХЛ

Встреча проходит в Санрайзе. На 46-й минуте матча при счете 3:1 в пользу гостей у ворот "Сан-Хосе" возникла потасовка с участием нападающего "Флориды" Эваном Родригесом, который применил силовой прием против защитника "Сан-Хосе" Венсана Деарне, и несколькими игроками "Шаркс". Среди участников стычки оказался голкипер "акул" Неделькович, несколько раз ударивший Родригеса. Вратарь "Пантерз" Бобровский выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.