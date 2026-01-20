Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл"
Хоккей
 
03:50 20.01.2026
"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл"
"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл"

"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ

Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин празднует гол
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин празднует гол - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : nhl.com/penguins
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 01:00
Завершен
Сиэтл
3 : 6
Питтсбург
16:12 • Бен Майерс
(Джейден Шварц, Райан Уинтертон)
33:55 • Райан Линдгрен
(Райан Уинтертон, Бен Майерс)
47:47 • Эли Толванен
(Брэндон Монтур, Шейн Райт)
05:44 • Паркер Вотерспун
(Блэйк Лизотт, Энтони Манта)
07:50 • Коннор Девар
34:45 • Бретт Кулак
(Сидней Кросби)
42:21 • Justin Brazeau
(Энтони Манта, Коннор Клифтон)
56:48 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби)
59:30 • Коннор Девар
(Блэйк Лизотт)
Встреча, которая состоялась в Сиэтле, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Паркер Уозерспун (7-я минута), Коннор Дьюар (8, 60), Бретт Кулак (35), Джастин Бразо (43) и Рикард Ракелль (57). У "Кракен" отличились Бен Майерс (17), Райан Линдгрен (34) и Ээли Толванен (48).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес четыре броска в створ ворот. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов трижды бросил в створ и применил один силовой прием.
"Питтсбург" одержал вторую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Сиэтл" потерпел шестое поражение в последних семи играх.
