"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл"

Встреча, которая состоялась в Сиэтле, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Паркер Уозерспун (7-я минута), Коннор Дьюар (8, 60), Бретт Кулак (35), Джастин Бразо (43) и Рикард Ракелль (57). У "Кракен" отличились Бен Майерс (17), Райан Линдгрен (34) и Ээли Толванен (48).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес четыре броска в створ ворот. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов трижды бросил в створ и применил один силовой прием.
"Питтсбург" одержал вторую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Сиэтл" потерпел шестое поражение в последних семи играх.
