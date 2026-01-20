"Питтсбург" с Малкиным и Чинаховым обыграл "Сиэтл"

Встреча, которая состоялась в Сиэтле, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Паркер Уозерспун (7-я минута), Коннор Дьюар (8, 60), Бретт Кулак (35), Джастин Бразо (43) и Рикард Ракелль (57). У "Кракен" отличились Бен Майерс (17), Райан Линдгрен (34) и Ээли Толванен (48).