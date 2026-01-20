Ничушкин попал в ДТП

«

"Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч, и по этой причине он не был заявлен на игру. Врачи осмотрели его на арене и выявили у него незначительные повреждения. Завтра он будет обследован медиками повторно", — цитирует Беднара журналист The Denver Gazette Эван Равал.