Ничушкин попал в ДТП

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию, сообщил главный тренер "лавин" Джаред Беднар.
20 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
05:54 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Алекс Барре-Буле)
27:03 • Натан Маккиннон
35:58 • Виктор Олофссон
52:32 • Арттури Лехконен
56:30 • Натан Маккиннон
07:27 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Этен Франк)
36:15 • Этен Франк
Ничушкин из-за травмы верхней части тела пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз", который завершился победой "Эвеланш" со счетом 5:2.
«
"Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч, и по этой причине он не был заявлен на игру. Врачи осмотрели его на арене и выявили у него незначительные повреждения. Завтра он будет обследован медиками повторно", — цитирует Беднара журналист The Denver Gazette Эван Равал.
Валерию Ничушкину 30 лет. В сезоне-2025/26 НХЛ он провел 38 матчей и набрал 27 очков (11 голов и 26 передач).