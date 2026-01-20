Рейтинг@Mail.ru
Ничушкин попал в ДТП
Хоккей
 
03:41 20.01.2026
Ничушкин попал в ДТП
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию, сообщил главный тренер "лавин"... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию, сообщил главный тренер "лавин" Джаред Беднар.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
Колорадо
5 : 2
Вашингтон
05:54 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Алекс Барре-Буле)
27:03 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Виктор Олофссон)
35:58 • Виктор Олофссон
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
52:32 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон)
56:30 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш)
07:27 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Этен Франк)
36:15 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Ник Дауд)
Ничушкин из-за травмы верхней части тела пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз", который завершился победой "Эвеланш" со счетом 5:2.
"Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч, и по этой причине он не был заявлен на игру. Врачи осмотрели его на арене и выявили у него незначительные повреждения. Завтра он будет обследован медиками повторно", — цитирует Беднара журналист The Denver Gazette Эван Равал.
Валерию Ничушкину 30 лет. В сезоне-2025/26 НХЛ он провел 38 матчей и набрал 27 очков (11 голов и 26 передач).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости
