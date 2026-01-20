Рейтинг@Mail.ru
Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:19 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/khokkey-2068915666.html
Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 18-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T00:19:00+03:00
2026-01-20T00:19:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
колорадо эвеланш
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067707868_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_5b0cc6d7476b18770f8ec2d1934192a4.jpg
https://ria.ru/20260119/ovechkin-2068790914.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067707868_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e9bb90857b22106667d123bcac01d5b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, колорадо эвеланш, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Колорадо Эвеланш, Александр Овечкин
Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

© REUTERS / Geoff BurkeАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Geoff Burke
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 18-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
Колорадо
5 : 2
Вашингтон
05:54 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Алекс Барре-Буле)
27:03 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Виктор Олофссон)
35:58 • Виктор Олофссон
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
52:32 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон)
56:30 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш)
07:27 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Этен Франк)
36:15 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Ник Дауд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1541-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Джонни Буцика и Шейна Доуна и занял чистое 18-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо" Бренту Бернсу (1544 матча).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ*
Вчера, 13:50
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзКолорадо ЭвеланшАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала