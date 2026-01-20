Овечкин занял чистое 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 18-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
05:54 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Алекс Барре-Буле)
27:03 • Натан Маккиннон
35:58 • Виктор Олофссон
52:32 • Арттури Лехконен
56:30 • Натан Маккиннон
07:27 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Этен Франк)
36:15 • Этен Франк
"Вашингтон" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1541-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Джонни Буцика и Шейна Доуна и занял чистое 18-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо" Бренту Бернсу (1544 матча).