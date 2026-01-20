Структура "Ростеха" подала новый иск к "Крыльям Советов"

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", направила в арбитражный суд Москвы новый иск к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" - о взыскании около 146 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 19 января, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.

Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб " Крылья Советов " более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.

Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный " Ростеху Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу – "РТ-Капитал".