Структура "Ростеха" подала новый иск к "Крыльям Советов"

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", направила в арбитражный суд Москвы новый иск к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" - о взыскании около 146 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 января, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Арбитражный суд Москвы
в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов
" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный "Ростеху
" Новикомбанк
перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу – "РТ-Капитал".
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.