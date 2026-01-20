Рейтинг@Mail.ru
Структура "Ростеха" подала новый иск к "Крыльям Советов"
15:29 20.01.2026
Структура "Ростеха" подала новый иск к "Крыльям Советов"
Структура "Ростеха" подала новый иск к "Крыльям Советов" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Структура "Ростеха" подала новый иск к "Крыльям Советов"
Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", направила в арбитражный суд Москвы новый иск к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" - о... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Структура "Ростеха" подала новый иск к "Крыльям Советов"

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", направила в арбитражный суд Москвы новый иск к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" - о взыскании около 146 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 января, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный "Ростеху" Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу – "РТ-Капитал".
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.
Стадион Самара-Арена - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Федорищев рассказал, сколько "Крылья Советов" выплачивали дочке "Ростеха"
31 августа 2025, 19:37
 
