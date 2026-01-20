Рейтинг@Mail.ru
"Финальный рывок": Гуменник назвал свою цель на Мемориале Грушмана - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:05 20.01.2026 (обновлено: 13:09 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/gumennik-2069010666.html
"Финальный рывок": Гуменник назвал свою цель на Мемориале Грушмана
"Финальный рывок": Гуменник назвал свою цель на Мемориале Грушмана - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Финальный рывок": Гуменник назвал свою цель на Мемориале Грушмана
Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что поставил перед собой цель отрепетировать во время Мемориала Петра Грушмана выступление РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T13:05:00+03:00
2026-01-20T13:09:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
санкт-петербург
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063698726_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_608d1fdd1e3ef72707959e0622b67065.jpg
https://ria.ru/20260110/figurka-2067138323.html
https://ria.ru/20260117/figuristy-2068519178.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063698726_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e8cc1d9a58ddf210c8f3c2f2d1ab78a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, санкт-петербург, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"Финальный рывок": Гуменник назвал свою цель на Мемориале Грушмана

Гуменник: на Мемориале Грушмана хотел отрепетировать выступление на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что поставил перед собой цель отрепетировать во время Мемориала Петра Грушмана выступление на зимних Олимпийских играх.
Во вторник Гуменник захватил лидерство после короткой программы на турнире в Санкт-Петербурге, набрав 109,05 балла.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
10 января, 16:58
"Сегодня соревнования были с утра, поэтому встал немного сонный. Но у меня была цель - отрепетировать Олимпиаду, поэтому я сразу начал думать и представлять, что это Олимпиада сегодня, что тут олимпийский каток, олимпийская тренировка, олимпийский должен быть лутц, это все олимпийское. Меня так взбодрило, что все пошло как надо. Ну и в принципе, результатом я доволен: всё, что хотел проверить, все получилось", - сказал Гуменник журналистам.
Фигурист отметил, что новогодние праздники дали ему сил для финального рывка после декабрьского чемпионата России.
"Чуть-чуть выдохнул. До Нового года программу в легком темпе катали, а потом, пару дней отдохнув, перезарядился. И с новыми силами сейчас уже финальный рывок, уже во всю катаю программы, прыгаю прыжки, слежу за техникой, нарабатываю выносливость. Мог бы сейчас еще, наверное, откатать, еще бы хватило", - добавил спортсмен.
"Как и говорил, волновался не сильно, но сам себя пытался взволновать тем, что представлял, что я на Олимпиаде, - ответил Гуменник на вопрос об уровне своего волнения по десятибалльной шкале. - Поэтому получилось это, конечно, не на 100 %, но вполне неплохо. Так что, может быть, если за максимум взять чемпионат России, что-то такого уровня, сейчас баллов 6-7 удалось выжить".
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В ISU рассказали, когда рассмотрят допуск российских фигуристов
17 января, 17:03
 
Фигурное катаниеСпортРоссияСанкт-ПетербургЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала