"Финальный рывок": Гуменник назвал свою цель на Мемориале Грушмана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что поставил перед собой цель отрепетировать во время Мемориала Петра Грушмана выступление на зимних Олимпийских играх.

Во вторник Гуменник захватил лидерство после короткой программы на турнире в Санкт-Петербурге , набрав 109,05 балла.

"Сегодня соревнования были с утра, поэтому встал немного сонный. Но у меня была цель - отрепетировать Олимпиаду, поэтому я сразу начал думать и представлять, что это Олимпиада сегодня, что тут олимпийский каток, олимпийская тренировка, олимпийский должен быть лутц, это все олимпийское. Меня так взбодрило, что все пошло как надо. Ну и в принципе, результатом я доволен: всё, что хотел проверить, все получилось", - сказал Гуменник журналистам.

Фигурист отметил, что новогодние праздники дали ему сил для финального рывка после декабрьского чемпионата России.

"Чуть-чуть выдохнул. До Нового года программу в легком темпе катали, а потом, пару дней отдохнув, перезарядился. И с новыми силами сейчас уже финальный рывок, уже во всю катаю программы, прыгаю прыжки, слежу за техникой, нарабатываю выносливость. Мог бы сейчас еще, наверное, откатать, еще бы хватило", - добавил спортсмен.