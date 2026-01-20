Вратарь "Сан-Хосе" рассказал, о чем думал во время драки с Бобровским

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" Алекс Неделькович заявил, что в драке с голкипером "Флориды Пантерз" Сергеем Бобровским старался избегать ударов россиянина, чтобы не потерять зубы.
"Флорида" в ночь на вторник проиграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата со счетом 1:4. На 46-й минуте у ворот "акул" возникла потасовка с участием нападающего "Флориды" Эвана Родригеса, который применил силовой прием против защитника "Сан-Хосе" Венсана Деарне, и несколькими игроками "Шаркс". Среди участников стычки оказался Неделькович, несколько раз ударивший Родригеса. Бобровский в этот момент выбежал из своих ворот, заступился за своего одноклубника и вступил в драку с Недельковичем, предварительно сбросив с американца шлем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.
"Я понял, что будет драка. Просто старался не пропустить удар и нанести свой, при этом не выглядя слишком уж глупо. Он начал размахивать кулаками, поэтому я просто пытался не потерять зубы. Возможно, это немного выпрямило бы мне мой нос, но я не хотел, чтобы так получилось", - цитирует Недельковича The Athletic.
Стычка Недельковича и Бобровского стала первой дракой вратарей в НХЛ с 2020 года. Неделькович, также совершивший 35 сейвов, был признан первой звездой игрового дня в лиге.