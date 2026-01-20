Вратарь "Сан-Хосе" рассказал, о чем думал во время драки с Бобровским

"Я понял, что будет драка. Просто старался не пропустить удар и нанести свой, при этом не выглядя слишком уж глупо. Он начал размахивать кулаками, поэтому я просто пытался не потерять зубы. Возможно, это немного выпрямило бы мне мой нос, но я не хотел, чтобы так получилось", - цитирует Недельковича The Athletic.