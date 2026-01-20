Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли "Авангарду" обыграть "Салават Юлаев"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей дублями отметились Дамир Шарипзянов (10-я и 53-я минуты) и Иван Игумнов (15, 46), шайбу также забросил Вячеслав Войнов (9). Шарипзянов заработал очки в седьмом матче подряд, всего в текущем сезоне в его активе 8 голов и 6 передач. У уфимской команды отличился Шелдон Ремпал (30), который продлил результативную серию (7 голов + 17 передач) до 13 матчей, и Александр Хохлачев (59).
В следующем матче "Авангард" 22 января сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом", "Салават Юлаев" двумя днями позднее на выезде встретится с "Сочи".
В другом матче "Автомобилист" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) благодаря голам Александра Шарова и Сергея Зборовского. Голкипер екатеринбургской команды Евгений Аликин оформил второй в сезоне и 27-й в карьере шатаут в КХЛ.
