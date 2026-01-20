Рейтинг@Mail.ru
Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли "Авангарду" обыграть "Салават Юлаев"
Хоккей
 
19:43 20.01.2026
Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли "Авангарду" обыграть "Салават Юлаев"
Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли "Авангарду" обыграть "Салават Юлаев"
Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли "Авангарду" обыграть "Салават Юлаев"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей дублями отметились Дамир Шарипзянов (10-я и 53-я минуты) и Иван Игумнов (15, 46), шайбу также забросил Вячеслав Войнов (9). Шарипзянов заработал очки в седьмом матче подряд, всего в текущем сезоне в его активе 8 голов и 6 передач. У уфимской команды отличился Шелдон Ремпал (30), который продлил результативную серию (7 голов + 17 передач) до 13 матчей, и Александр Хохлачев (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Салават Юлаев
2 : 5
Авангард
Шелдон Ремпал
(Alexander Zharovsky)
18:22 • Александр Хохлачев
(Ярослав Цулыгин, Alexander Zharovsky)
08:56 • Вячеслав Войнов
(Эндрю Потуральски, Наиль Якупов)
09:43 • Дамир Шарипзянов
(Михаил Котляревский)
14:58 • Иван Игумнов
(Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов)
05:01 • Иван Игумнов
12:20 • Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони)
Нападающий "Авангарда" Константин Окулов провел 700-й матч в карьере в КХЛ.
"Авангард" одержал третью победу подряд. Команда, набрав 65 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" с 48 баллами располагается на шестом месте.
В следующем матче "Авангард" 22 января сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом", "Салават Юлаев" двумя днями позднее на выезде встретится с "Сочи".
В другом матче "Автомобилист" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) благодаря голам Александра Шарова и Сергея Зборовского. Голкипер екатеринбургской команды Евгений Аликин оформил второй в сезоне и 27-й в карьере шатаут в КХЛ.
 
