"Торпедо" третий раз по ходу сезона обыграло "Локомотив" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:21 19.01.2026 (обновлено: 21:27 19.01.2026)
"Торпедо" третий раз по ходу сезона обыграло "Локомотив" в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
хоккей
даниил журавлев
владимир ткачев (1993)
александр елесин
локомотив (ярославль)
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
даниил журавлев, владимир ткачев (1993), александр елесин, локомотив (ярославль), торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Даниил Журавлев, Владимир Ткачев (1993), Александр Елесин, Локомотив (Ярославль), Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

Хоккеисты нижегородского "Торпедо"
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Даниил Журавлев (29-я минута), Василий Атанасов (36) и Владимир Ткачев (40). У "Локомотива" отличился Александр Елесин (30).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
1 : 3
Торпедо НН
10‎’‎ • Александр Елесин
09:00 • Даниил Журавлев
(Егор Соколов)
15:03 • Василий Атанасов
(Егор Соколов, Егор Виноградов)
19:06 • Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Боб Нарделла)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо" третий раз по ходу сезона обыграло "Локомотив". Счет в противостоянии между клубами в текущем чемпионате стал 3-1.
"Торпедо" выиграло четвертый матч подряд и идет на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков. "Локомотив" с 63 баллами располагается строчкой выше.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 21 января примет минское "Динамо", "Торпедо" днем позднее дома сыграет против "Шанхайских драконов".
 
ХоккейДаниил ЖуравлевВладимир Ткачев (1993)Александр ЕлесинЛокомотив (Ярославль)ТорпедоКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
