"Торпедо" третий раз по ходу сезона обыграло "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Торпедо" выиграло четвертый матч подряд и идет на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков. "Локомотив" с 63 баллами располагается строчкой выше.