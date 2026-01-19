"Торпедо" третий раз по ходу сезона обыграло "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Даниил Журавлев (29-я минута), Василий Атанасов (36) и Владимир Ткачев (40). У "Локомотива" отличился Александр Елесин (30).
19 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
10’ • Александр Елесин
09:00 • Даниил Журавлев
15:03 • Василий Атанасов
(Егор Соколов, Егор Виноградов)
19:06 • Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Боб Нарделла)
"Торпедо" третий раз по ходу сезона обыграло "Локомотив". Счет в противостоянии между клубами в текущем чемпионате стал 3-1.
"Торпедо" выиграло четвертый матч подряд и идет на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков. "Локомотив" с 63 баллами располагается строчкой выше.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 21 января примет минское "Динамо", "Торпедо" днем позднее дома сыграет против "Шанхайских драконов".