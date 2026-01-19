Рейтинг@Mail.ru
Стали известны соперники "Спартака" на февральских сборах
Футбол
 
20:02 19.01.2026
Стали известны соперники "Спартака" на февральских сборах
Стали известны соперники "Спартака" на февральских сборах
"Спартак" сыграет с "Ростовом" в рамках февральского тренировочного сбора в Дубае, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Москвы. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Стали известны соперники "Спартака" на февральских сборах

"Спартак" на февральских сборах сыграет с "Ростовом" и еще четырьмя клубами

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Спартак" сыграет с "Ростовом" в рамках февральского тренировочного сбора в Дубае, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Москвы.
Встреча пройдет 21 февраля. Также соперниками "Спартака" стали армянский "Пюник" (3 февраля), китайский "Далянь Профешнл" (7 февраля) и казахстанские "Астана" (10 февраля) и "Елимай" (23 февраля).
"Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. "Ростов" (21 очко) идет 11-м.
В первом туре после перерыва "Спартак" сыграет 1 марта на выезде с идущим последним в РПЛ "Сочи", ростовчане 28 февраля встретятся на выезде с лидером чемпионата "Краснодаром".
СМИ выяснили, сколько "Зениту" заплатят за трансфер Кассьерры
Футбол Спорт Спартак Москва Ростов РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Пюник (Ереван)
 
