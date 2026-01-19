https://ria.ru/20260119/spartak-2068893374.html
Стали известны соперники "Спартака" на февральских сборах
"Спартак" сыграет с "Ростовом" в рамках февральского тренировочного сбора в Дубае, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Москвы. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
