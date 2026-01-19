Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото

Кубок африканских наций 2025 года в Марокко подошел к концу.
В финальном матче континентального первенства хозяева турнира не смогли на глазах родных болельщиков одолеть сборную Сенегала: все решилось в дополнительное время, а сама встреча в Рабате (марокканская столица) запомнилась грандиозным скандалом и, скорее всего, будет обсуждаться еще долгое время.
© Соцсети сенегальской сборнойСборная Сенегала с Кубком Африки
© Соцсети сенегальской сборной
Сборная Сенегала с Кубком Африки
Стоит отметить, что для сенегальцев это второй африканский Кубок в истории. Но какой ценой он был добыт!
- На второй добавленной ко второму тайму минуте судьи отменили гол Сенегала из-за не самого очевидного фола в атаке;
- Спустя шесть минут в ворота сенегальцев назначается справедливый пенальти за фол на Браиме Диасе в штрафной (совсем не по правилам завалили одну из главных звезд турнира), что приводит в бешенство как тренера провинившейся команды Папа Тьява, так и ее болельщиков. После назначения пенальти они устроили беспорядки на трибунах — в сотрудников службы безопасности полетели стулья, кто-то из фанатов даже попытался прорваться на поле.
- На 12-й добавленной ко второму тайму минуте несколько игроков Сенегала в знак протеста покинули поле.
© Getty Images / DeFodi ImagesЭпизод финала Кубка Африки
© Getty Images / DeFodi Images
Эпизод финала Кубка Африки
- Лидер сборной — известный по игре за "Ливерпуль" и "Баварию" Садио Мане, которого позже признают лучшим игроком турнира, — идет в раздевалку, чтобы вернуть бунтарей в игру.
- На 20-й добавленной все сенегальцы на поле. И все готово к исполнению пенальти.
- Но не готов Диас! Полузащитник "Реала" и сборной Марокко хоть и стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций, но финал закончил антигероем. С 11-метровой отметки он зачем-то пробил "паненкой", и вратарь Эдуар Менди без особых усилий спас ворота, оставшись стоять по центру.
© Getty Images / DeFodi ImagesЭпизод финала Кубка Африки
© Getty Images / DeFodi Images
Эпизод финала Кубка Африки
Начался экстра-тайм. И окрыленный удачей Сенегал забил первый, в итоге ставший победным гол. Хотя могло быть и больше, учитывая перекладину и промах по пустым воротам... Но кто же отличился? Это Пап Гейе (на 94-й минуте мяч с бешеной скоростью влетел в дальний верхний угол ворот хозяев турнира) лишил марокканцев первого с 1976 года Кубка африканских наций.
Впрочем, как знать… Возможно, неподобающее поведение триумфаторов в концовке встречи станет поводом для разбирательства (не исключено, что дело дойдет до крупного штрафа, который придется заплатить сенегальской сборной, и даже до пересмотра результата). Когда еще такое было, чтобы команда в знак протеста уходила в подтрибунное помещение в матче такого уровня?
UPD. Заявление ФИФА
В понедельник президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино у себя в соцсетях раскритиковал инцидент с уходом с поля сборной Сенегала и призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять соответствующие дисциплинарные меры:
«
"Мы решительно осуждаем поведение некоторых "болельщиков", а также ряда сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, равно как и насилие не может быть терпимо в нашем виде спорта, это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения судейских бригад на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил, потому что все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола. <...> Безобразные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я вновь заявляю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что соответствующие дисциплинарные органы CAF примут надлежащие меры".
На сайте Африканской конфедерации футбола тем временем появилось заявление, что организация изучает видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении участников инцидента.