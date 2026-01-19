Рейтинг@Mail.ru
Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:40 19.01.2026 (обновлено: 14:50 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/senegal-2068669871.html
Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото
Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото
Кубок африканских наций 2025 года в Марокко подошел к концу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T01:40:00+03:00
2026-01-19T14:50:00+03:00
футбол
спорт
браим диас
садио мане
эдуар менди
кубок африканских наций
сенегал
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068670283_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8b88527027fe7d1c5fb18c0d7243907.jpg
https://ria.ru/20260119/mane--2068760680.html
https://ria.ru/20260112/barselona-real-2067276000.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068670283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9de8d1ed78f3a2a4454b525ed49f38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, браим диас, садио мане, эдуар менди, кубок африканских наций, сенегал, марокко, скандал, материалы риа спорт, международная федерация футбола (фифа), джанни инфантино
Футбол, Спорт, Браим Диас, Садио Мане, Эдуар Менди, Кубок африканских наций, Сенегал, Марокко, скандал, Материалы РИА Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Джанни Инфантино
Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото

Сборная Сенегала во второй раз стала победителем Кубка африканских наций

© Getty Images / DeFodi ImagesФутболисты сборной Марокко
Футболисты сборной Марокко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / DeFodi Images
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Кубок африканских наций 2025 года в Марокко подошел к концу.
В финальном матче континентального первенства хозяева турнира не смогли на глазах родных болельщиков одолеть сборную Сенегала: все решилось в дополнительное время, а сама встреча в Рабате (марокканская столица) запомнилась грандиозным скандалом и, скорее всего, будет обсуждаться еще долгое время.
© Соцсети сенегальской сборнойСборная Сенегала с Кубком Африки
Сборная Сенегала с Кубком Африки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Соцсети сенегальской сборной
Сборная Сенегала с Кубком Африки
Стоит отметить, что для сенегальцев это второй африканский Кубок в истории. Но какой ценой он был добыт!
  • На второй добавленной ко второму тайму минуте судьи отменили гол Сенегала из-за не самого очевидного фола в атаке;
  • Спустя шесть минут в ворота сенегальцев назначается справедливый пенальти за фол на Браиме Диасе в штрафной (совсем не по правилам завалили одну из главных звезд турнира), что приводит в бешенство как тренера провинившейся команды Папа Тьява, так и ее болельщиков. После назначения пенальти они устроили беспорядки на трибунах — в сотрудников службы безопасности полетели стулья, кто-то из фанатов даже попытался прорваться на поле.
  • На 12-й добавленной ко второму тайму минуте несколько игроков Сенегала в знак протеста покинули поле.
© Getty Images / DeFodi ImagesЭпизод финала Кубка Африки
Эпизод финала Кубка Африки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / DeFodi Images
Эпизод финала Кубка Африки
  • Лидер сборной — известный по игре за "Ливерпуль" и "Баварию" Садио Мане, которого позже признают лучшим игроком турнира, — идет в раздевалку, чтобы вернуть бунтарей в игру.
  • На 20-й добавленной все сенегальцы на поле. И все готово к исполнению пенальти.
  • Но не готов Диас! Полузащитник "Реала" и сборной Марокко хоть и стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций, но финал закончил антигероем. С 11-метровой отметки он зачем-то пробил "паненкой", и вратарь Эдуар Менди без особых усилий спас ворота, оставшись стоять по центру.
© Getty Images / DeFodi ImagesЭпизод финала Кубка Африки
Эпизод финала Кубка Африки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / DeFodi Images
Эпизод финала Кубка Африки
Начался экстра-тайм. И окрыленный удачей Сенегал забил первый, в итоге ставший победным гол. Хотя могло быть и больше, учитывая перекладину и промах по пустым воротам... Но кто же отличился? Это Пап Гейе (на 94-й минуте мяч с бешеной скоростью влетел в дальний верхний угол ворот хозяев турнира) лишил марокканцев первого с 1976 года Кубка африканских наций.
Впрочем, как знать… Возможно, неподобающее поведение триумфаторов в концовке встречи станет поводом для разбирательства (не исключено, что дело дойдет до крупного штрафа, который придется заплатить сенегальской сборной, и даже до пересмотра результата). Когда еще такое было, чтобы команда в знак протеста уходила в подтрибунное помещение в матче такого уровня?
Садио Мане - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мане заявил, что больше не сыграет в Кубке Африки
12:37

UPD. Заявление ФИФА

В понедельник президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино у себя в соцсетях раскритиковал инцидент с уходом с поля сборной Сенегала и призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять соответствующие дисциплинарные меры:
«

"Мы решительно осуждаем поведение некоторых "болельщиков", а также ряда сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, равно как и насилие не может быть терпимо в нашем виде спорта, это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения судейских бригад на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил, потому что все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола. <...> Безобразные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я вновь заявляю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что соответствующие дисциплинарные органы CAF примут надлежащие меры".

На сайте Африканской конфедерации футбола тем временем появилось заявление, что организация изучает видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении участников инцидента.
Барселона с Суперкубком Испании по футболу - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Такое "Эль-Класико" мы любим! "Барселона" и "Реал" зарубились за Суперкубок
12 января, 00:20
 
ФутболСпортБраим ДиасСадио МанеЭдуар МендиКубок африканских нацийСенегалМароккоскандалМатериалы РИА СпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Джанни Инфантино
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала