Беспредел в финале Кубка Африки! Команда ушла с поля, а потом взяла золото

«

"Мы решительно осуждаем поведение некоторых "болельщиков", а также ряда сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, равно как и насилие не может быть терпимо в нашем виде спорта, это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения судейских бригад на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил, потому что все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола. <...> Безобразные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я вновь заявляю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что соответствующие дисциплинарные органы CAF примут надлежащие меры".