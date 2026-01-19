Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл лидера Ла Лиги "Барселону" - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:08 19.01.2026 (обновлено: 01:17 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/real-2068668939.html
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл лидера Ла Лиги "Барселону"
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл лидера Ла Лиги "Барселону" - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл лидера Ла Лиги "Барселону"
"Реал Сосьедад" обыграл "Барселону" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T01:08:00+03:00
2026-01-19T01:17:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
гонсалу гедеш
маркус рэшфорд
реал сосьедад
барселона
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898343580_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_76d2ac59799782283361f63f122ee13f.jpg
https://ria.ru/20260118/ispaniya-2068649298.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898343580_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_69439ace972aecf2a0a48b6cb8a2397a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арсен захарян, гонсалу гедеш, маркус рэшфорд, реал сосьедад, барселона, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Гонсалу Гедеш, Маркус Рэшфорд, Реал Сосьедад, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл лидера Ла Лиги "Барселону"

"Реал Сосьедад" обыграл "Барселону" в матче 20-го тура Ла Лиги

© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"Полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль
Полузащитник Реал Сосьедад Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
Полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Реал Сосьедад" обыграл "Барселону" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Микель Оярсабаль (32-я минута) и Гонсалу Гедеш (71). В составе каталонцев отличился Маркус Рэшфорд (70). На 88-й минуте с поля удалили полузащитника "Реал Сосьедад" Карлоса Солера.
Чемпионат Испании по футболу
18 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Сосьедад
2 : 1
Барселона
32‎’‎ • Микель Ойарсабаль
(Гонсалу Гедеш)
71‎’‎ • Гонсалу Гедеш
(Карлос Солер)
70‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Ламин Ямаль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян пропустил матч из-за дискомфорта в левой икроножной мышце.
"Реал Сосьедад" набрал 24 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Лидирующая в чемпионате с 49 баллами "Барселона" прервала победную серию из 11 матчей, из которых шесть пришлись на Ла Лигу.
В другом матче "Сельта" дома разгромила "Райо Вальекано" со счетом 3:0.
Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть "Реал", сообщают СМИ
Вчера, 20:41
 
ФутболСпортАрсен ЗахарянГонсалу ГедешМаркус РэшфордРеал СосьедадБарселонаЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала