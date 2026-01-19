Рейтинг@Mail.ru
Швентек обыграла Юань Юэ в первом круге Australian Open
13:21 19.01.2026
Швентек обыграла Юань Юэ в первом круге Australian Open
Швентек обыграла Юань Юэ в первом круге Australian Open
Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек обыграла китаянку Юань Юэ в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/andreeva-2068774815.html
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек обыграла китаянку Юань Юэ в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Швtнтек над 130-й ракеткой мира со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа.
В следующем раунде Швёнтек сыграет с чешкой Марией Боузковой.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
13:11
Результаты других матчей первого раунда:
Виктория Мбоко (Канада, 17) - Эмерсон Джонс (Австралия) - 6:4, 6:1;
Линда Носкова (Чехия, 13) - Дарья Семенистая (Латвия) - 6:3, 6:0;
Ива Йович (США, 29) - Кэти Волынец (США) - 6:2, 6:3;
Паула Бадоса (Испания, 25) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:2, 6:4.
 
Теннис
 
