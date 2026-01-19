Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Подколзина помогли "Эдмонтону" разгромить "Сент-Луис" в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:36 19.01.2026
Гол и передача Подколзина помогли "Эдмонтону" разгромить "Сент-Луис" в НХЛ
Гол и передача Подколзина помогли "Эдмонтону" разгромить "Сент-Луис" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Гол и передача Подколзина помогли "Эдмонтону" разгромить "Сент-Луис" в НХЛ
"Эдмонтон Ойлерз" дома разгромил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
хоккей
спорт
василий подколзин
райан нюджент-хопкинс
зак хайман
эдмонтон ойлерз
сент-луис блюз
национальная хоккейная лига (нхл)
Гол и передача Подколзина помогли "Эдмонтону" разгромить "Сент-Луис" в НХЛ

Два очка Подколзина помогли "Эдмонтону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" дома разгромил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Дубль оформил Зак Хайман (19-я и 31-я минуты), по шайбе забросили Райан Нюджент-Хопкинс (6), Эндрю Манджапане (12) и Василий Подколзин (42).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Эдмонтон
5 : 0
Сент-Луис
05:55 • Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Джейк Уолман)
11:52 • Эндрю Манжипан
(Кёртис Лазар)
18:43 • Зак Хайман
(Маттиас Экхольм, Василий Подколзин)
30:52 • Зак Хайман
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
41:19 • Василий Подколзин
(Коннор Макдэвид, Зак Хайман)
Подколзин также отметился голевой передачей. На счету 24-летнего россиянина стало 23 (12+11) очка в 50 матчах текущего сезона.
Первый номер драфта НХЛ 33-летний канадец Нюджент-Хопкинс провел свою 1000-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал свое 788-е (283+505) очко. Вратарь "Ойлерз" Коннор Ингрэм отразил все 27 бросков по своим воротам и оформил свой первый шатаут в текущем сезоне и седьмой в карьере в НХЛ.
"Эдмонтон" (58 очков) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции. "Сент-Луис" (46) располагается на шестой строчке в Центральном дивизионе. В следующем матче "Эдмонтон" примет "Нью-Джерси Девилз", "Сент-Луис" в гостях сыграет с "Виннипег Джетс". Обе встречи пройдут в ночь на 21 января по московскому времени.
В другом матче "Детройт Ред Уингз" в овертайме обыграл "Оттаву Сенаторз" со счетом 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0).
