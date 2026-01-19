"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ*

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин последователен и придерживается своих жизненных принципов, что и проявилось в несогласии с акцией НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией*, в США к выбору россиянина относятся с уважением, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз" (2:5). В рамках акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек изолентой в радужных цветах. Овечкин появился с клюшкой, обмотанной белой лентой.
«
"Александр Овечкин последователен в своих решениях, он ведь и раньше этого не делал. Просто у него есть свои принципы, и он их придерживается. А в Америке это уважают. И как-то порицать, и наказывать его никто не будет. А если бы его наказали, то это бы выглядело так, что США – это не свободная страна", - сказала Журова, оценивая поступок россиянина.
«
"США же считается демократичной страной. У каждого человека есть свое мнение, и нельзя заходить на пространство другого, если это совершенно неприемлемо для этого человека. Нельзя нарушать и чувства верующих, как и чувства тех людей, в пользу которых проводилась эта акция. Но я не очень понимаю ее глубокий смысл. Для меня она выглядит крайне странно и неуважительно – обмотать клюшку радужной лентой, а потом ею играть", - отметила собеседница агентства.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения.
* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.