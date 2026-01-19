Рейтинг@Mail.ru
"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ* - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:50 19.01.2026 (обновлено: 13:53 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ovechkin-2068790914.html
"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ*
"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ* - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ*
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин последователен и придерживается своих жизненных принципов, что и проявилось в... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T13:50:00+03:00
2026-01-19T13:53:00+03:00
хоккей
спорт
сша
россия
америка
светлана журова
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:6:1080:614_1920x0_80_0_0_292aab6f20a2438513c9af6a3f41485f.jpg
https://ria.ru/20260118/nkhl-2068636626.html
https://ria.ru/20260118/khokkey-2068570725.html
сша
россия
америка
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ac99e8743f82426ac30a0615a1c97ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, россия, америка, светлана журова, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, александр овечкин, иван проворов, вашингтон кэпиталз, капитан, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, США, Россия, Америка, Светлана Журова, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Александр Овечкин, Иван Проворов, Вашингтон Кэпиталз, Капитан, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ*

Журова отреагировала на отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*

© Фото : Washington CapitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин последователен и придерживается своих жизненных принципов, что и проявилось в несогласии с акцией НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией*, в США к выбору россиянина относятся с уважением, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз" (2:5). В рамках акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек изолентой в радужных цветах. Овечкин появился с клюшкой, обмотанной белой лентой.
«
"Александр Овечкин последователен в своих решениях, он ведь и раньше этого не делал. Просто у него есть свои принципы, и он их придерживается. А в Америке это уважают. И как-то порицать, и наказывать его никто не будет. А если бы его наказали, то это бы выглядело так, что США – это не свободная страна", - сказала Журова, оценивая поступок россиянина.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Васильев прокомментировал решение Овечкина не поддерживать ЛГБТ* акцию
Вчера, 18:38
«
"США же считается демократичной страной. У каждого человека есть свое мнение, и нельзя заходить на пространство другого, если это совершенно неприемлемо для этого человека. Нельзя нарушать и чувства верующих, как и чувства тех людей, в пользу которых проводилась эта акция. Но я не очень понимаю ее глубокий смысл. Для меня она выглядит крайне странно и неуважительно – обмотать клюшку радужной лентой, а потом ею играть", - отметила собеседница агентства.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения.
* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Вашингтон" проиграл второй матч подряд, Овечкин очков не набрал
Вчера, 05:49
 
ХоккейСпортСШАРоссияАмерикаСветлана ЖуроваГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Александр ОвечкинИван ПроворовВашингтон КэпиталзКапитанФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала