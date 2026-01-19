https://ria.ru/20260119/nhl-2068903362.html
НХЛ назвала имена трех звезд недели
НХЛ назвала имена трех звезд недели - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
НХЛ назвала имена трех звезд недели
Американский нападающий "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T21:29:00+03:00
2026-01-19T21:29:00+03:00
2026-01-19T21:29:00+03:00
хоккей
спорт
тейдж томпсон
роман йоси
карел веймелка
баффало сейбрз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931106775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b22c83cec6421b3aeb8ab69bba7c314c.jpg
https://ria.ru/20260119/tkachuk-2068890616.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931106775_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c31e74c97c02087dd2b946ac147719b7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тейдж томпсон, роман йоси, карел веймелка, баффало сейбрз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Тейдж Томпсон, Роман Йоси, Карел Веймелка, Баффало Сейбрз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
НХЛ назвала имена трех звезд недели
Нападающего "Баффало" Томпсона признали первой звездой недели в НХЛ