Рейтинг@Mail.ru
НХЛ назвала имена трех звезд недели - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:29 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/nhl-2068903362.html
НХЛ назвала имена трех звезд недели
НХЛ назвала имена трех звезд недели - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
НХЛ назвала имена трех звезд недели
Американский нападающий "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T21:29:00+03:00
2026-01-19T21:29:00+03:00
хоккей
спорт
тейдж томпсон
роман йоси
карел веймелка
баффало сейбрз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931106775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b22c83cec6421b3aeb8ab69bba7c314c.jpg
https://ria.ru/20260119/tkachuk-2068890616.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931106775_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c31e74c97c02087dd2b946ac147719b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тейдж томпсон, роман йоси, карел веймелка, баффало сейбрз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Тейдж Томпсон, Роман Йоси, Карел Веймелка, Баффало Сейбрз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
НХЛ назвала имена трех звезд недели

Нападающего "Баффало" Томпсона признали первой звездой недели в НХЛ

© Фото из общедоступных источниковЛоготип НХЛ
Логотип НХЛ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото из общедоступных источников
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский нападающий "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
На минувшей неделе Томпсон поучаствовал в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 9 очков (3 гола + 6 передач).
Второй звездой стал швейцарский защитник "Нэшвилл Предаторз" Роман Йоси, который записал на свой счет 7 (2+5) очков в трех матчах недели.
Третьей звездой недели признан чешский вратарь "Юты Маммот" Карел Веймелка, который одержал три победы в трех матчах недели, отразив 92,6% бросков по воротам.
Нападающий клуба Флорида Пантерз Мэттью Ткачук - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Ткачук вернулся в состав "Флориды" после травмы
Вчера, 19:48
 
ХоккейСпортТейдж ТомпсонРоман ЙосиКарел ВеймелкаБаффало СейбрзНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала