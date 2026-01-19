https://ria.ru/20260119/kubok-2068807566.html
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу
Полиция в Гааге сообщила о задержании в ночь на понедельник восьми человек за вспыхнувшие в городе беспорядки после Кубка Африки по футболу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T14:48:00+03:00
2026-01-19T14:48:00+03:00
2026-01-19T15:11:00+03:00
футбол
в мире
гаага
спорт
вокруг спорта
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18f41fada96e440030f647d6015faa21.jpg
https://ria.ru/20251223/futbol-2064147223.html
гаага
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc9e1f349232f427427a892120390706.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага, спорт, вокруг спорта, кубок африканских наций
Футбол, В мире, Гаага, Спорт, Вокруг спорта, Кубок африканских наций
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу
В Гааге восемь человек задержали за беспорядки после Кубка Африки по футболу
ГААГА, 19 янв - РИА Новости. Полиция в Гааге сообщила о задержании в ночь на понедельник восьми человек за вспыхнувшие в городе беспорядки после Кубка Африки по футболу.
Сообщается, что большая группа фанатов собралась после финала матча Сенегал-Марокко в финале Кубка африканских наций в районе Схилдерсвейк в Гааге
.
Они стали забрасывать прохожих и полицейских фейерверками, после чего на место прибыли спецотряды полиции.
«
"Полиция задержала в общей сложности восемь человек", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как отмечается, трое человек были задержаны за публичное насилие, двое - за оскорбление полиции, еще двое - за хранение фейерверков и одного за нарушение общественного порядка.