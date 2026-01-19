Рейтинг@Mail.ru
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу
Футбол
 
14:48 19.01.2026
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу
Полиция в Гааге сообщила о задержании в ночь на понедельник восьми человек за вспыхнувшие в городе беспорядки после Кубка Африки по футболу. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026
Восемь человек задержали за беспорядки после финала Кубка Африки по футболу

В Гааге восемь человек задержали за беспорядки после Кубка Африки по футболу

ГААГА, 19 янв - РИА Новости. Полиция в Гааге сообщила о задержании в ночь на понедельник восьми человек за вспыхнувшие в городе беспорядки после Кубка Африки по футболу.
Сообщается, что большая группа фанатов собралась после финала матча Сенегал-Марокко в финале Кубка африканских наций в районе Схилдерсвейк в Гааге.
Они стали забрасывать прохожих и полицейских фейерверками, после чего на место прибыли спецотряды полиции.
"Полиция задержала в общей сложности восемь человек", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как отмечается, трое человек были задержаны за публичное насилие, двое - за оскорбление полиции, еще двое - за хранение фейерверков и одного за нарушение общественного порядка.
Гол игрока "Спартака" помог сборной ДР Конго начать Кубок Африки с победы
