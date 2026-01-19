Сборная Сенегала ушла с поля по ходу финала Кубка африканских наций

Рейтинг@Mail.ru
00:14 19.01.2026 (обновлено: 01:09 19.01.2026)
Эпизод финала Кубка Африки
© Getty Images / DeFodi Images
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу в полном составе покинула поле по ходу финального матча Кубка африканских наций против хозяев турнира команды Марокко.
В компенсированное ко второму тайму время сенегальцы не согласились с решением главного арбитра поставить пенальти в их ворота. После этого тренер команды Пап Тьяв призвал подопечных покинуть поле в знак протеста.
Затем нападающий сборной Сенегала Садио Мане начал призывать игроков выйти из подтрибунного помещения и продолжить встречу. Вслед за этим Тьяв позвал ушедших футболистов, а сам Мане побежал в раздевалку и вернул команду на поле. Счет в матче не открыт.
Арбитр оставил в силе решение и назначил пенальти. Подошедший к мячу полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил "паненкой" и не сумел переиграть вратаря Эдуара Менди. Счет в матче не открыт, команды продолжили встречу в дополнительное время.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Стало известно, когда Салах уедет из "Ливерпуля" на Кубок африканских наций
2 декабря 2025, 13:56
 
Футбол
 
