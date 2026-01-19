Сборная Сенегала ушла с поля по ходу финала Кубка африканских наций

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу в полном составе покинула поле по ходу финального матча Кубка африканских наций против хозяев турнира команды Марокко.

В компенсированное ко второму тайму время сенегальцы не согласились с решением главного арбитра поставить пенальти в их ворота. После этого тренер команды Пап Тьяв призвал подопечных покинуть поле в знак протеста.

Затем нападающий сборной Сенегала Садио Мане начал призывать игроков выйти из подтрибунного помещения и продолжить встречу. Вслед за этим Тьяв позвал ушедших футболистов, а сам Мане побежал в раздевалку и вернул команду на поле. Счет в матче не открыт.