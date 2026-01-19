https://ria.ru/20260119/khokkey-2068914855.html
Ничушкин пропустит матч с "Вашингтоном"
Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз"... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
хоккей
денвер
валерий ничушкин
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
алекс барре-буле
денвер, валерий ничушкин, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, алекс барре-буле
Хоккей, Денвер, Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Алекс Барре-Буле
