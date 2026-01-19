Рейтинг@Mail.ru
Ничушкин пропустит матч с "Вашингтоном"
Хоккей
 
23:59 19.01.2026
Ничушкин пропустит матч с "Вашингтоном"
Ничушкин пропустит матч с "Вашингтоном"
Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз"... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
денвер, валерий ничушкин, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, алекс барре-буле
Хоккей, Денвер, Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Алекс Барре-Буле
Ничушкин пропустит матч с "Вашингтоном"

Форвард "Колорадо" Ничушкин пропустит матч с "Вашингтоном" из-за травмы

© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин
© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"
Валерий Ничушкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз" из-за травмы верхней части тела, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Встреча пройдет в ночь на вторник в Денвере. Отмечается, что вместо Ничушкина в состав вызван Алекс Барре-Буле из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Колорадо Иглз".
Ничушкину 30 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 38 матчей и набрал 27 очков (11 голов + 16 передач). Его команда лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 74 очка.
Логотип НХЛ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
НХЛ назвала имена трех звезд недели
Хоккей Денвер Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Алекс Барре-Буле
 
