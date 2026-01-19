https://ria.ru/20260119/kasserra-2068890352.html
СМИ выяснили, сколько "Зениту" заплатят за трансфер Кассьерры
Петербургский футбольный клуб "Зенит" получит 10 миллионов евро от бразильской команды "Атлетико Минейро" за трансфер колумбийского нападающего Матео Кассьерры, РИА Новости Спорт, 19.01.2026
