СМИ выяснили, сколько "Зениту" заплатят за трансфер Кассьерры - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Футбол
 
19:45 19.01.2026
СМИ выяснили, сколько "Зениту" заплатят за трансфер Кассьерры
СМИ выяснили, сколько "Зениту" заплатят за трансфер Кассьерры - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
СМИ выяснили, сколько "Зениту" заплатят за трансфер Кассьерры
Петербургский футбольный клуб "Зенит" получит 10 миллионов евро от бразильской команды "Атлетико Минейро" за трансфер колумбийского нападающего Матео Кассьерры, РИА Новости Спорт, 19.01.2026
футбол
матео кассьерра
зенит
атлетико минейро
российская премьер-лига (рпл)
сочи
Новости
матео кассьерра, зенит, атлетико минейро, российская премьер-лига (рпл), сочи
Футбол, Матео Кассьерра, Зенит, Атлетико Минейро, Российская премьер-лига (РПЛ), Сочи
СМИ выяснили, сколько "Зениту" заплатят за трансфер Кассьерры

Журналист Касагранде: "Зенит" получит 10 млн евро за трансфер Кассьерры

Футбол. Кубок России. Матч Ростов - Зенит - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" получит 10 миллионов евро от бразильской команды "Атлетико Минейро" за трансфер колумбийского нападающего Матео Кассьерры, сообщает инсайдер Вене Касагранде в соцсети Х.
По информации источника, "Атлетико Минейро" заплатит за трансфер 7 миллионов, еще 3 миллиона евро причитаются в виде бонусов. Как отмечает инсайдер, 28-летний колумбиец подпишет контракт с новым клубом в ближайшие дни.
Кассьерра перешел в "Зенит" летом 2022 года из "Сочи" и стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды - Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 форвард с 21 мячом стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в России он провел 150 матчей и забил 63 мяча. Также Кассьерра выступал за колумбийский "Депортиво" (Кали), нидерландский "Аякс" и португальский "Белененсеш".
