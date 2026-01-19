Рейтинг@Mail.ru
Карпин готов поработать в Испании - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:29 19.01.2026 (обновлено: 11:22 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/karpin-2068713574.html
Карпин готов поработать в Испании
Карпин готов поработать в Испании - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Карпин готов поработать в Испании
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что будет готов вернуться в Испанию для работы по истечении его действующего контракта в... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T10:29:00+03:00
2026-01-19T11:22:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860764291_0:22:3155:1797_1920x0_80_0_0_ff922b03a9e9ff30a248a62a3f049c3d.jpg
https://ria.ru/20260103/nigmatullin--2066173207.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860764291_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_97435ff66fde5f1a59f672decc868c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу, Сборная России по футболу
Карпин готов поработать в Испании

Карпин выразил готовность поработать в Испании после сборной России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что будет готов вернуться в Испанию для работы по истечении его действующего контракта в национальной команде.
Ранее Карпин выступал в Испании за "Реал Сосьедад", Валенсию" и "Сельту", а также тренировал "Мальорку". В воскресенье специалист присутствовал на матче Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 выиграл у "Барселоны".
«
"Меня уже давно спрашивали, хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в "Реал Сосьедад" или "Сельту", которые в следующем туре играют друг с другом. Я всегда говорил: "Да, дверь открыта". Сейчас это было бы невозможно, потому что у меня контракт со сборной России на два с половиной года, и морально я не могу бросить ее в таком состоянии. Но через два года, два с половиной года, все может быть. Кто знает?" - цитирует Карпина Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.
В ноябре 2025 года Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Нигматуллин признался, что обижен на Карпина
3 января, 12:14
 
ФутболСпортВалерий КарпинРеал СосьедадЧемпионат Испании по футболуСборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала