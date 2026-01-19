https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068800042.html
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила на своей странице в соцсети X, что оставшиеся матчи текущих туров высшего и второго по силе... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T14:19:00+03:00
2026-01-19T14:19:00+03:00
2026-01-19T14:19:00+03:00
футбол
спорт
андалусия
эльче
севилья
гранада
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068777849_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_55af8d50165f98de40905ca204425d0b.jpg
https://ria.ru/20260119/poezd-2068697893.html
андалусия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068777849_480:0:2741:1696_1920x0_80_0_0_b2566e647e0e8112b358c935a1ef2457.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андалусия, эльче, севилья, гранада, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Андалусия, Эльче, Севилья, Гранада, Чемпионат Испании по футболу
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Клубы Испании почтут минутой молчания память погибших при крушении поездов