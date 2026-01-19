Рейтинг@Mail.ru
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:19 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068800042.html
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила на своей странице в соцсети X, что оставшиеся матчи текущих туров высшего и второго по силе... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T14:19:00+03:00
2026-01-19T14:19:00+03:00
футбол
спорт
андалусия
эльче
севилья
гранада
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068777849_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_55af8d50165f98de40905ca204425d0b.jpg
https://ria.ru/20260119/poezd-2068697893.html
андалусия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068777849_480:0:2741:1696_1920x0_80_0_0_b2566e647e0e8112b358c935a1ef2457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андалусия, эльче, севилья, гранада, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Андалусия, Эльче, Севилья, Гранада, Чемпионат Испании по футболу
Оставшиеся матчи тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

Клубы Испании почтут минутой молчания память погибших при крушении поездов

© REUTERS / Guardia CivilМесто столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Guardia Civil
Место столкновения скоростных поездов в Испании
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила на своей странице в соцсети X, что оставшиеся матчи текущих туров высшего и второго по силе дивизионов испанского футбола начнутся с минуты молчания в связи с крушением скоростных поездов в Андалусии.
В результате аварии, произошедшей в воскресенье, погибли как минимум 39 человек.
"RFEF, Ла Лига и клубы договорились почтить минутой молчания память погибших в железнодорожной катастрофе на оставшихся матчах тура в первом и втором дивизионах", - говорится в сообщении федерации.
20-й тур Ла Лиги завершится матчем "Эльче" - "Севилья" в понедельник. В этот же день завершится 22-й тур Сегунды матчем "Гранада" - "Эйбар".
Сход скоростных поездов в Испании, есть погибшие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39
09:27
 
ФутболСпортАндалусияЭльчеСевильяГранадаЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Хоккей
    19.01 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    19.01 19:30
    СКА
    Динамо Минск
  • Хоккей
    19.01 19:30
    Динамо Москва
    Северсталь
  • Футбол
    19.01 22:45
    Лацио
    Комо
  • Футбол
    19.01 23:00
    Эльче
    Севилья
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала