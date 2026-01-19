ФИФА объявила состав групп серии международных товарищеских матчей

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стал известен состав групп товарищеских турниров серии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.
У мужчин в серии ФИФА примут участие 36 сборных из всех шести конфедераций, у женщин - 12. Они поделены на группы по четыре команды.
Сборная Австралии станет хозяином группы, в которую вошли команды Камеруна, Китая и Кюрасао. Азербайджанцы примут сборные Омана, Сьерры-Леоне и Сент-Люсии, сборная Индонезии - команды Болгарии, Соломоновых островов и Сент-Китс и Невис, сборная Казахстана - команды Коморских островов, Кувейта и Намибии, сборная Новой Зеландии - команды Кабо-Верде, Чили и Финляндии, сборная Пуэрто-Рико - команды Американского Самоа, Гуама и Американских Виргинских Островов, сборная Узбекистана - команды Габона, Тринидада и Тобаго и Венесуэлы.
У женщин сборная Бразилии сыграет дома с командами Канады, Южной Кореи и Замбии, сборная Кот-д'Ивуара - с командами Мавритании, Пакистана и Островов Теркс и Кайкос, сборная Таиланда - с командами ДР Конго, Непала и сборной Конфедерации футбола Океании.
Матчи пройдут в марте и апреле, точное расписание станет известно позднее.
