ФИФА объявила состав групп серии международных товарищеских матчей
Футбол
Футбол
 
17:08 19.01.2026 (обновлено: 17:09 19.01.2026)
ФИФА объявила состав групп серии международных товарищеских матчей
Стал известен состав групп товарищеских турниров серии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
Стал известен состав групп товарищеских турниров ФИФА

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стал известен состав групп товарищеских турниров серии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.
У мужчин в серии ФИФА примут участие 36 сборных из всех шести конфедераций, у женщин - 12. Они поделены на группы по четыре команды.
Сборная Австралии станет хозяином группы, в которую вошли команды Камеруна, Китая и Кюрасао. Азербайджанцы примут сборные Омана, Сьерры-Леоне и Сент-Люсии, сборная Индонезии - команды Болгарии, Соломоновых островов и Сент-Китс и Невис, сборная Казахстана - команды Коморских островов, Кувейта и Намибии, сборная Новой Зеландии - команды Кабо-Верде, Чили и Финляндии, сборная Пуэрто-Рико - команды Американского Самоа, Гуама и Американских Виргинских Островов, сборная Узбекистана - команды Габона, Тринидада и Тобаго и Венесуэлы.
В Руанде состоятся матчи двух групп: в первой хозяева турнира примут сборные Эстонии, Гренады и Кении, во втором квартете сыграют команды Арубы, Лихтенштейна, Макао и Танзании.
У женщин сборная Бразилии сыграет дома с командами Канады, Южной Кореи и Замбии, сборная Кот-д'Ивуара - с командами Мавритании, Пакистана и Островов Теркс и Кайкос, сборная Таиланда - с командами ДР Конго, Непала и сборной Конфедерации футбола Океании.
Матчи пройдут в марте и апреле, точное расписание станет известно позднее.
