"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил на выезде "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Чикаго" одержал 20-ю победу при 22 поражениях, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Бруклин" с 12 победами и 28 поражениями располагается на 13-й строчке.