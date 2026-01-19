"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил на выезде "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Чикаго, завершилась со счетом 124:102 (39:22, 31:29, 25:20, 29:31). В составе победителей самым результативным стал Коби Уайт (24 очка), по дабл-даблу оформили Никола Вучевич (17 очков + 11 подборов), Джейлен Смит (12 очков + 10 подборов) и Тре Джонс (10 очков + 10 передач). У "Бруклина" 16 очков набрал Нолан Траоре.
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке 22 минуты, в течение которых набрал 11 очков, сделал по одному подбору и ассисту.
"Чикаго" одержал 20-ю победу при 22 поражениях, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Бруклин" с 12 победами и 28 поражениями располагается на 13-й строчке.
"Бруклин" в ночь на 20 января по московскому времени примет "Финикс Санз", "Чикаго" в ночь на 21 января дома сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс".
Результаты других матчей:
"Хьюстон Рокетс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 119:110;
"Денвер Наггетс" - "Шарлотт Хорнетс" - 87:110;
"Сакраменто Кингз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 110:117;
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Торонто Рэпторс" - 110:93.