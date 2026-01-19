Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков
Баскетбол
 
08:14 19.01.2026
"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков
"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков
"Бруклин Нетс" уступил на выезде "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
спорт, коби уайт, никола вучевич, егор демин, бруклин нетс, чикаго буллз
Баскетбол, Спорт, Коби Уайт, Никола Вучевич, Егор Демин, Бруклин Нетс, Чикаго Буллз
"Бруклин" проиграл "Чикаго" в матче НБА, Демин набрал 11 очков

"Бруклин" с Деминым проиграл "Чикаго" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил на выезде "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Чикаго, завершилась со счетом 124:102 (39:22, 31:29, 25:20, 29:31). В составе победителей самым результативным стал Коби Уайт (24 очка), по дабл-даблу оформили Никола Вучевич (17 очков + 11 подборов), Джейлен Смит (12 очков + 10 подборов) и Тре Джонс (10 очков + 10 передач). У "Бруклина" 16 очков набрал Нолан Траоре.
НБА
19 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Чикаго
124 : 102
Бруклин
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке 22 минуты, в течение которых набрал 11 очков, сделал по одному подбору и ассисту.
"Чикаго" одержал 20-ю победу при 22 поражениях, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Бруклин" с 12 победами и 28 поражениями располагается на 13-й строчке.
"Бруклин" в ночь на 20 января по московскому времени примет "Финикс Санз", "Чикаго" в ночь на 21 января дома сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс".
Результаты других матчей:
"Хьюстон Рокетс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 119:110;
"Денвер Наггетс" - "Шарлотт Хорнетс" - 87:110;
"Сакраменто Кингз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 110:117;
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Торонто Рэпторс" - 110:93.
"Мемфис" обыграл "Орландо" в матче НБА, прошедшем в Лондоне
Вчера, 22:46
 
Баскетбол
 
