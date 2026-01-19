Рейтинг@Mail.ru
"Милуоки" благодаря дабл-даблу Адетокунбо обыграл "Атланту" в матче НБА
23:55 19.01.2026
"Милуоки" благодаря дабл-даблу Адетокунбо обыграл "Атланту" в матче НБА
"Милуоки Бакс" на выезде обыграл "Атланту Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Милуоки Бакс" на выезде обыграл "Атланту Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 112:110 (20:19, 34:19, 26:34, 32:38) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Яннис Адетокунбо (21 очко, 17 подборов). В составе "Атланты" самым результативным игроком стал Никейл Александер-Уокер (32 очка), также дабл-даблы на свой счет записали Джален Джонсон (28 очков, 16 подборов) и Дайсон Дэниелс (17 очков, 10 передач).
Баскетболисты "Милуоки" прервали серию из трех поражений в лиге и идут на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 18 побед при 24 поражениях. "Атланта" (20-25) проиграла четвертую встречу кряду в чемпионате и располагается на десятом месте в таблице Востока.
