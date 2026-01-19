https://ria.ru/20260119/basketbol-2068914545.html
"Милуоки" благодаря дабл-даблу Адетокунбо обыграл "Атланту" в матче НБА
"Милуоки" благодаря дабл-даблу Адетокунбо обыграл "Атланту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
"Милуоки" благодаря дабл-даблу Адетокунбо обыграл "Атланту" в матче НБА
"Милуоки Бакс" на выезде обыграл "Атланту Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 19.01.2026
