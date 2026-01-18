https://ria.ru/20260118/valieva-2068599626.html
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования
Фигуристка Камила Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T13:06:00+03:00
2026-01-18T13:06:00+03:00
2026-01-18T13:35:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955281866_80:83:1945:1132_1920x0_80_0_0_32d3315a995b52c36052e8ce07100f0e.jpg
https://ria.ru/20260116/valieva-2068384999.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955281866_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_77f4f8ee5903507e7710e4a84dac7555.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования
Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
Соревнования станут первыми для Валиевой
после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой истек 25 декабря 2025 года.
«
"Друзья, у меня для вас новость - я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала - для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации", - написала Валиева в Telegram-канале.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на "Навка Арене" в Москве, Кубок Первого канала - с 18 по 23 марта, место будет определено позднее.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.