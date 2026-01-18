Рейтинг@Mail.ru
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования
Фигурное катание
 
13:06 18.01.2026
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования
Фигуристка Камила Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
спорт, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева
Валиева официально объявила о возвращении на соревнования

Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
Соревнования станут первыми для Валиевой после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой истек 25 декабря 2025 года.
"Друзья, у меня для вас новость - я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала - для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации", - написала Валиева в Telegram-канале.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на "Навка Арене" в Москве, Кубок Первого канала - с 18 по 23 марта, место будет определено позднее.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Камила Валиева
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
16 января, 18:29
 
Фигурное катание
 
