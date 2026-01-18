https://ria.ru/20260118/sport-2068660925.html
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Монреаль Канадиенс" канадец Фил Гойетт умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте клуба Национальной... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
хоккей
спорт
монреаль канадиенс
нью-йорк рейнджерс
сент-луис блюз
национальная хоккейная лига (нхл)
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт умер в возрасте 92 лет