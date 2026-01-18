Рейтинг@Mail.ru
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:52 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/sport-2068660925.html
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Монреаль Канадиенс" канадец Фил Гойетт умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте клуба Национальной... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T22:52:00+03:00
2026-01-18T22:52:00+03:00
хоккей
спорт
монреаль канадиенс
нью-йорк рейнджерс
сент-луис блюз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068660770_0:0:833:468_1920x0_80_0_0_7f989a770ac3b20d40bbcd51f174f102.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068660770_104:0:728:468_1920x0_80_0_0_4063220fb586071e47baf3e3d9b13e8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, монреаль канадиенс, нью-йорк рейнджерс, сент-луис блюз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Монреаль Канадиенс, Нью-Йорк Рейнджерс, Сент-Луис Блюз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Гойетт умер в возрасте 92 лет

© Фото : Сайт клуба "Монреаль Канадиенс"Хоккеист Фил Гойетт
Хоккеист Фил Гойетт - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Сайт клуба "Монреаль Канадиенс"
Хоккеист Фил Гойетт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Монреаль Канадиенс" канадец Фил Гойетт умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"С глубокой скорбью руководство "Монреаль Канадиенс" узнало о кончине Фила Гойетта 17 января. В возрасте 92 лет бывший нападающий был вторым старейшим игроком среди ветеранов "Канадиенс"", - говорится в заявлении клуба.
Гойетт выигрывал Кубок Стэнли с 1957 по 1960 год. В сезоне-1969/70 он стал обладателем "Леди Бинг Трофи", который присуждается игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Также в НХЛ он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс", "Сент-Луис Блюз" и "Баффало Сейбрз" и суммарно провел 941 матч и набрал 674 очка (207 голов + 467 передач).
 
ХоккейСпортМонреаль КанадиенсНью-Йорк РейнджерсСент-Луис БлюзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала