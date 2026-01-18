Рейтинг@Mail.ru
Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
14:55 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/shevchenko-2068609362.html
Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России
Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей большого масс-старта на третьем этапе Кубка России, который завершился в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T14:55:00+03:00
2026-01-18T14:55:00+03:00
биатлон
спорт
россия
ярославская область
златоуст
наталья шевченко
тамара дербушева
кубок россии по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860938293_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_0b28c1ee3a28421e6eb2c13796ca8202.jpg
https://ria.ru/20260116/loginov-2068276307.html
россия
ярославская область
златоуст
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860938293_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d9776fc382181ba61420f6af49bf269a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, ярославская область, златоуст, наталья шевченко, тамара дербушева, кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Россия, Ярославская область, Златоуст, Наталья Шевченко, Тамара Дербушева, Кубок России по биатлону
Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России

Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России в Демино

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийская биатлонистка Наталия Шевченко
Российская биатлонистка Наталия Шевченко - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Российская биатлонистка Наталия Шевченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей большого масс-старта на третьем этапе Кубка России, который завершился в Демино (Ярославская область).
Спортсменка преодолела дистанцию 12 км за 32 минуты 43,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Тамара Дербушева (отставание - 7 секунд; без промахов), третьей - Виктория Сливко (+11,6; один промах).
Следующий этап Кубка России пройдет в Златоусте (Челябинская область) с 26 февраля по 1 марта.
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Логинов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России
16 января, 12:03
 
БиатлонСпортРоссияЯрославская областьЗлатоустНаталья ШевченкоТамара ДербушеваКубок России по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала