Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России
Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей большого масс-старта на третьем этапе Кубка России, который завершился в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
