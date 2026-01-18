Рейтинг@Mail.ru
Овечкин бойкотировал акцию "Вашингтона" в поддержку ЛГБТ*
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:21 18.01.2026
Овечкин бойкотировал акцию "Вашингтона" в поддержку ЛГБТ*
Овечкин бойкотировал акцию "Вашингтона" в поддержку ЛГБТ* - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Овечкин бойкотировал акцию "Вашингтона" в поддержку ЛГБТ*
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* (деятельность которого признана в России экстремистской... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
спорт, александр овечкин, вашингтон кэпиталз
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз
Овечкин бойкотировал акцию "Вашингтона" в поддержку ЛГБТ*

Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* (деятельность которого признана в России экстремистской и запрещена) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пантерз".
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 5:2. "Кэпиталз" потерпели третье поражение в четырех последних матчах. Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "минус 3".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В рамках специальной акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек радужной изолентой. При этом Овечкин вышел на лед с обычной клюшкой.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции. Также отказывались от участия в акции отдельные игроки "Сан-Хосе Шаркс" и "Флориды", которые не являются россиянами. При этом лига разрешила использование радужной изоленты.
* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон Кэпиталз
 
Матч-центр
 
