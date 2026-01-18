Овечкин бойкотировал акцию "Вашингтона" в поддержку ЛГБТ*

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* (деятельность которого признана в России экстремистской и запрещена) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пантерз".

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 5:2. "Кэпиталз" потерпели третье поражение в четырех последних матчах. Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "минус 3".

В рамках специальной акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек радужной изолентой. При этом Овечкин вышел на лед с обычной клюшкой.

В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции. Также отказывались от участия в акции отдельные игроки "Сан-Хосе Шаркс" и "Флориды", которые не являются россиянами. При этом лига разрешила использование радужной изоленты.