Васильев прокомментировал решение Овечкина не поддерживать ЛГБТ* акцию

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достойно проявил себя и показал пример, как надо себя вести, не приняв участия в акции НХЛ по поддержке лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией*, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.