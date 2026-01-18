Рейтинг@Mail.ru
18:38 18.01.2026 (обновлено: 19:24 18.01.2026)
Васильев прокомментировал решение Овечкина не поддерживать ЛГБТ* акцию
Васильев прокомментировал решение Овечкина не поддерживать ЛГБТ* акцию
Васильев прокомментировал решение Овечкина не поддерживать ЛГБТ* акцию

Васильев: Овечкин показал пример, как надо себя вести, не приняв участие в акции

© Фото : Сайт НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достойно проявил себя и показал пример, как надо себя вести, не приняв участия в акции НХЛ по поддержке лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией*, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз" (2:5). В рамках акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек радужной изолентой. Овечкин появился с клюшкой, обмотанной белой лентой.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Фетисов отреагировал на отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*
Вчера, 17:34
"Саша – молодец, он показал пример того, как надо вести себя в НХЛ. Потому что некоторые молодые российские хоккеисты, которые пока еще не очень уверенно чувствуют себя в НХЛ и не хотели бы, чтобы к ним были какие-то претензии, не знают, как себя вести в подобных ситуациях. А Саша показал пример того, как надо себя вести. Как и раньше, Иван Проворов своим поступком подчеркнул, что наша православная вера не одобряет и не позволяет ничего подобного. Овечкин показал достойный пример: мол, вы у себя на Западе можете делать все, что угодно, а у нас в России это не приветствуется и запрещено законом. Саша просто молодец", - сказал Васильев.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой* после бойкота со стороны российского защитника Проворова, сославшегося на православные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции. Также отказывались от участия в акции отдельные игроки "Сан-Хосе Шаркс" и "Флориды", которые не являются россиянами. При этом лига разрешила использование радужной изоленты.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026
10 декабря 2025, 01:54
 
