Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" без Дончича проиграли "Портленду" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:27 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/leykers-2068581420.html
"Лейкерс" без Дончича проиграли "Портленду" в матче НБА
"Лейкерс" без Дончича проиграли "Портленду" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Лейкерс" без Дончича проиграли "Портленду" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T09:27:00+03:00
2026-01-18T09:27:00+03:00
баскетбол
спорт
лука дончич
маркус смарт
леброн джеймс
лос-анджелес лейкерс
портленд трэйл блэйзерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873547033_0:41:993:601_1920x0_80_0_0_0dee652e788371a0e1fef7c34a119d4f.png
https://ria.ru/20260117/bruklin-2068466498.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873547033_94:33:928:658_1920x0_80_0_0_12b8ddc2d6c8b8dae17f2575ec0aa29d.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лука дончич, маркус смарт, леброн джеймс, лос-анджелес лейкерс, портленд трэйл блэйзерс
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Маркус Смарт, Леброн Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Портленд Трэйл Блэйзерс
"Лейкерс" без Дончича проиграли "Портленду" в матче НБА

"Лейкерс" без травмированного Дончича уступили "Портленду" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Портленде и завершилась со счетом 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26) в пользу хозяев. У победителей 25 очков набрал Шэйдон Шарп, а Донован Клинган оформил дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). У "Лейкерс" самым результативным стал Маркус Смарт (25 очков), Леброн Джеймс набрал 20 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.
НБА
18 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Портленд
132 : 116
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Разыгрывающий "Лейкерс" словенец Лука Дончич пропустил матч из-за повреждения паха.
"Лейкерс" потерпели 16-е поражение при 24 победах и занимают шестое место в Западной конференции. "Портленд", на счету которого 21 победа и 22 поражения, располагается на девятой позиции. В ночь на 19 января по московскому времени "Лейкерс" примут "Торонто Рэпторс", "Портленд" на выезде встретится с "Сакраменто Кингз".
Результаты других матчей:
"Даллас Маверикс" - "Юта Джаз" - 138:120;
"Атланта Хокс" - "Бостон Селтикс" - 106:132;
"Детройт Пистонс" - "Индиана Пэйсерс" - 121:78;
"Нью-Йорк Никс" - "Финикс Санз" - 99:106;
"Майами Хит" - "Оклахома-Сити Тандер" - 122:120;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 126:123;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Шарлотт Хорнетс" - 136:116;
"Денвер Наггетс" - "Вашингтон Уизардс" - 121:115.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Бруклин" Демина обыграл "Чикаго" в матче НБА
17 января, 08:51
 
БаскетболСпортЛука ДончичМаркус СмартЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала