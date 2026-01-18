"Лейкерс" без Дончича проиграли "Портленду" в матче НБА

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Портленде и завершилась со счетом 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26) в пользу хозяев. У победителей 25 очков набрал Шэйдон Шарп, а Донован Клинган оформил дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). У "Лейкерс" самым результативным стал Маркус Смарт (25 очков), Леброн Джеймс набрал 20 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.
Разыгрывающий "Лейкерс" словенец Лука Дончич пропустил матч из-за повреждения паха.
"Лейкерс" потерпели 16-е поражение при 24 победах и занимают шестое место в Западной конференции. "Портленд", на счету которого 21 победа и 22 поражения, располагается на девятой позиции. В ночь на 19 января по московскому времени "Лейкерс" примут "Торонто Рэпторс", "Портленд" на выезде встретится с "Сакраменто Кингз".
Результаты других матчей:
"Даллас Маверикс" - "Юта Джаз" - 138:120;
"Атланта Хокс" - "Бостон Селтикс" - 106:132;
"Детройт Пистонс" - "Индиана Пэйсерс" - 121:78;
"Нью-Йорк Никс" - "Финикс Санз" - 99:106;
"Майами Хит" - "Оклахома-Сити Тандер" - 122:120;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 126:123;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Шарлотт Хорнетс" - 136:116;
"Денвер Наггетс" - "Вашингтон Уизардс" - 121:115.
