13:54 18.01.2026
Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира
Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира
Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
лыжные гонки
спорт
ийво нисканен
савелий коростелев
кубок мира по лыжным гонкам
спорт, ийво нисканен, савелий коростелев, кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Спорт, Ийво Нисканен, Савелий Коростелев, Кубок мира по лыжным гонкам
Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира

Коростелев занял пятое место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Победил норвежец Мартин Нюэнгет, преодолевший дистанцию за 21 минуту 9,1 секунды. Вторым стал финн Ийво Нисканен (отставание - 13,8 секунды), третьим - норвежец Эрик Валнес (+14,5). Коростелев отстал от победителя на 24,2 секунды.
Этап в Оберхофе завершится в воскресенье женской гонкой с раздельным стартом классическим стилем.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Вчера, 11:17
 
Лыжные гонкиСпортИйво НисканенСавелий КоростелевКубок мира по лыжным гонкам
 
