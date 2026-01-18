Коростелев стал пятым в "разделке" на этапе Кубка мира

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Победил норвежец Мартин Нюэнгет, преодолевший дистанцию за 21 минуту 9,1 секунды. Вторым стал финн Ийво Нисканен (отставание - 13,8 секунды), третьим - норвежец Эрик Валнес (+14,5). Коростелев отстал от победителя на 24,2 секунды.
Этап в Оберхофе завершится в воскресенье женской гонкой с раздельным стартом классическим стилем.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.