Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбы в основное время матча забросили Зак Астон-Риз (3-я минута), российский нападающий Кирилл Марченко (28) и Дэнтон Хайнен (38). Автором победного буллита стал Чарли Койл. У хозяев площадки голами отметились Коннор Клифтон (10), Рикард Ракелль (18) и Сидни Кросби (59).

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Нападающий "Пингвинз" Егор Чинахов результативными действиями не отличился. Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков применил два силовых приема. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник "мундиров" Егор Замула записал на свой счет голевой пас.