Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ
Хоккей
 
06:05 18.01.2026
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
18 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Питтсбург
3 : 40:1
Коламбус
09:59 • Коннор Клифтон
(Томас Новак)
17:52 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби)
58:59 • Сидней Кросби
(Кристфер Летанг, Евгений Малкин)
65:01 • Егор Чинахов (П)
02:42 • Зак Астон-Рис
(Зак Веренски, Брендан Гаунс)
27:32 • Кирилл Марченко
37:38 • Дантон Хейнен
(Эрик Гудбрансон, Егор Замула)
65:01 • Кент Джонсон (П)
65:01 • Чарли Койл (П)
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбы в основное время матча забросили Зак Астон-Риз (3-я минута), российский нападающий Кирилл Марченко (28) и Дэнтон Хайнен (38). Автором победного буллита стал Чарли Койл. У хозяев площадки голами отметились Коннор Клифтон (10), Рикард Ракелль (18) и Сидни Кросби (59).
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Нападающий "Пингвинз" Егор Чинахов результативными действиями не отличился. Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков применил два силовых приема. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник "мундиров" Егор Замула записал на свой счет голевой пас.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ "Юта Маммот" обыграл "Сиэтл Кракен" (6:3), "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме выиграл у "Виннипег Джетс" (4:3 ОТ), а "Монреаль Канадиенс" одолел "Оттаву Сенаторз" (6:5 ОТ).
