https://ria.ru/20260118/khokkey-2068571382.html
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T06:05:00+03:00
2026-01-18T06:05:00+03:00
2026-01-18T06:05:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
коламбус блю джекетс
евгений малкин
кирилл марченко
дмитрий воронков
егор чинахов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802100747_175:0:838:373_1920x0_80_0_0_cadba4df216470fe3bf2e134f9ed921e.jpg
https://ria.ru/20260118/khokkey-2068571032.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802100747_228:0:733:378_1920x0_80_0_0_96148cf39cfa77f58b30b78c6f86c18c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, коламбус блю джекетс, евгений малкин, кирилл марченко, дмитрий воронков, егор чинахов, иван проворов, егор замула
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Коламбус Блю Джекетс, Евгений Малкин, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Иван Проворов, Егор Замула
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения в матче НХЛ
Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" избежать поражения от "Коламбуса" в НХЛ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбы в основное время матча забросили Зак Астон-Риз (3-я минута), российский нападающий Кирилл Марченко (28) и Дэнтон Хайнен (38). Автором победного буллита стал Чарли Койл. У хозяев площадки голами отметились Коннор Клифтон (10), Рикард Ракелль (18) и Сидни Кросби (59).
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Нападающий "Пингвинз" Егор Чинахов результативными действиями не отличился. Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков применил два силовых приема. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Защитник "мундиров" Егор Замула записал на свой счет голевой пас.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ "Юта Маммот" обыграл "Сиэтл Кракен" (6:3), "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме выиграл у "Виннипег Джетс" (4:3 ОТ), а "Монреаль Канадиенс" одолел "Оттаву Сенаторз" (6:5 ОТ).